LOMBOK – MotoGP masih kerap dianggap bukan olahraga. Akan tetapi, pembalap Repsol Honda, Marc Marquez, menegaskan, MotoGP adalah olahraga yang sangat menuntu fisik.

The Baby Alien membuktikan, MotoGP sebuah olahraga dengan meraih berbagai gelar berkat penampilan apik di atas sirkuit. Beberapa di antaranya adalah Motor Racing Laureus Sportsmen of the Year 2015 dan 2020, Breakthrough Sportsmen of the Year 2014 serta Comeback Sportsmen of the Year 2022.

Menurutnya, semua orang bisa tahu MotoGP adalah olahraga dari ekspresi wajah para pembalap usai balapan. Wajah lelah pembalap membuktikan MotoGP amat mengurus fisik.

Marquez menyatakan seorang pembalap harus memiliki tubuh yang bugar untuk bisa melaju cepat dengan konsisten sepanjang musim. Tanpa fisik 100 persen, pembalap akan sulit untuk meraih hasil apik dalam balapan.

"Saya pikir orang sudah menyadari ini (MotoGP) adalah benar-benar sebuah olahraga. Anda hanya perlu melihat ekspresi di wajah kami ketika kami menyelesaikan balapan (untuk mengetahui apakah MotoGP itu olahraga atau bukan),” kata Marquez, dilansir dari Crash, Jumat (18/3/2022).

“Kami benar-benar selesai dan, ya, semua pembalap di MotoGP. Jika Anda ingin cepat, konsisten dalam balapan, Anda harus fit sepenuhnya. Itu adalah cara terbaik untuk memenangkan balapan dan konsisten,” imbuhnya.

“Jika Anda hanya berjuang di beberapa titik, Anda akan banyak berjuang. Tapi bagaimanapun, saya pikir bagi saya tidak ada keraguan, ini adalah olahraga yang nyata. Anda harus menjadi atlet sejati untuk sukses di MotoGP,” tutur Marquez.

Sementara itu, Marc Marquez telah ditunggu balapan kedua musim 2022, MotoGP Mandalika 2022. Balapan itu akan berlangsung di Sirkuit Mandalika, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB), Minggu 20 Maret mendatang. Karena Sirkuit Mandalika baru menjadi tuan rumah MotoGP, akan menarik untuk melihat balapan akhir pekan ini. Sebab, siapa pun pemenangnya akan mencetak sejarah sebagai pembalap pertama yang memenangkan balapan MotoGP di Sirkuit Mandalika.