MULHEIM AN DER RUHR – Tunggal putri China, He Bingjiao, mengalahkan kompatriotnya, Chen Yu Fei, di final German Open 2022. Lewat pertandingan ketat, He Bingjiao menang dengan skor 21-14 dan 27-25.

Tanding di Westenergie Sporthalle, Jerman, Minggu (13/3/2022), He tampil begitu dominan sejak game pertama. Dia bahkan tak menemui kesulitan berarti untuk membuka keunggulan atas rekan senegaranya, 3-0.

Tertinggal, Chen tak menyerah begitu saja. Dia mampu memangkas jarak menjadi hanya 5-6. Hanya saja, He dapat kembali unggul ketika interval pertama, 11-6.

Sejak itu, He mampu menjaga keunggulannya. Dia bahkan mampu membuat Chen nyaris tak berkutik dan unggul 18-11. Dia lalu meneruskannya dan merebut game pertama, 21-14.

Memasuki game kedua, Chen langsung bermain agresif. Bertekad untuk bangkit, dia melepaskan pukulan yang sulit dibalas. Dia pun unggul 5-1 atas He.

Meski begitu, He tidak mau kalah begitu saja. He pun mampu menyamakan kedudukan menjadi 6-6. Tidak hanya itu, He bahkan sempat berbalik memimpin 9-7. Tetapi, Chen tak tinggal diam dan melepaskan smash keras sehingga dapat unggul ketika interval, 11-10.

Kedua pemain China itu saling salip perolehan angka. Kejadian tersebut membuat He dan Chen sempat sama kuat, 15-15. Tetapi, Chen bisa menemukan celah.

Keadaan tersebut membuat Chen kembali memimpin 19-15. Sayang, dia kehilangan konsentrasi sehingga He bisa membuat pertandingan mencapai deuce, 20-20. Kedua pemain lalu bersaing sangat ketat. He dan Chan tidak ada yang mengalah dengan saling susul perolehan angka. Tetapi, He kemudian dengan jeli menempatkan shuttlecock dan membawanya unggul 26-25. Akhirnya, He merebut game kedua, 27-25, sekaligus meraih gelar juara dalam tempo 1 jam 1 menit.