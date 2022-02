LAS VEGAS – Youtuber yang merambah dunia tinju, Jake Paul, dikabarkan akan bertarung dengan legenda tinju dunia, Mike Tyson. Akan tetapi, Jake membantah kabar tersbut.

Setelah terus meraih kemenangan dalam pertarungan, Jake dirumorkan akan menantang Tyson. Runor itu berkembang dengan liar hingga muncul kabar, bahwa Jake akan segera bertarung dengan The Baddest Man on the Planet.

Sementara itu, sebelumnya, Tyson juga telah merespon rumor tersebut. Petinju berusia 55 tahun itu mengaku tidak memiliki minat untuk kembali ke dalam ring tinju.

Kali ini, giliran Jake yang menanggapi rumor tersebut. Pria berusia 25 tahun itu memastikan, bahwa dirinya tidak memiliki rencana untuk menghadapi Tyson dalam waktu dekat ini.

β€œItu tidak nyata,” ungkap Jake menanggapi rumor tersebut, dilansir dari Dexerto, Kamis (3/2/2022).

Jake juga menjelaskan, bahwa selama ini tidak ada diskusi antara pihaknya dengan Tyson untuk membicarakan pertarungan tersebut. Akan tetapi, Jake tidak menutup pintu untuk bertarung dengan Tyson di masa depan.

β€œTapi, saya akan melawannya. Tapi, tidak pernah ada diskusi tentang itu,” imbuhnya.

Selain itu, Jake menganggap Tyson merupakan salah satu temannya. Menurutnya, akan terasa aneh jika harus menghadapi petinju legenda tersebut dengan status yang mereka miliki. "Dia seorang teman. Jadi, jika kami bertarung, siapa tahu, tapi itu akan aneh. Saya tidak tahu apakah saya benar-benar menginginkannya. Tapi, belum ada pembicaraan,” pungkasnya.