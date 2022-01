JAKARTA - Mengawali 2022, PT MNC Vision Networks Tbk atau MVN (IPTV) dengan bangga mengumumkan kerja sama resmi dengan SPOTV untuk menyiarkan MotoGP, BWF Major Events dan World Tour, World Superbike, Wimbledon Championship, US Open Tournament, The Open Championships Golf Tournament, The Senior Open, AIG Women’s Open, hingga V.League Japan Tournament.

Ade Tjendra selaku CEO MNC Vision Networks mengatakan, “Kami terus berupaya memberikan tayangan terbaik dan berkualitas bagi keluarga Indonesia. Bersama SPOTV kami yakin kerjasama ini disambut positif oleh para penggemar tayangan olahraga berkelas dunia, khususnya bagi 9 juta pelanggan kami yang tersebar di seluruh Indonesia. Terlebih lagi bagi pelanggan TV Berbayar Satelit (Parabola), maka SPOTV hanya tersedia EKSKLUSIF bagi pelanggan MNC Vision dan K-Vision.”

Sementara itu, Lee Choong Khay (CK) sebagai CEO SPOTV mengatakan, “Kami bangga dapat bekerja sama dengan MNC Group, yang merupakan grup media terintegrasi terbesar di Asia Tenggara. Ini merupakan kerja sama pertama SPOTV di Indonesia yang bertujuan untuk menyediakan konten olahraga berkualitas dan kami juga berharap dapat membangun fan base olahraga baru melalui digitalisasi kami dalam wilayah ini.”

BACA JUGA: Helm yang Dilempar Valentino Rossi Berharga Rp1,6 Miliar, Fans yang Dapat Auto Jadi Sultan

Berdasarkan kalender resmi yang dikeluarkan Federasi Bulutangkis Dunia (BWF), di 2022 ini akan ada total 26 turnamen dan kejuaraan yang akan diawali dengan HSBC BWF World Tour Super 500: Yonex Sunrise India Open Tournament yang rencananya akan digelar pada tanggal 14 Januari 2022 hingga 16 Januari 2022 di K.D. Jadhav Indoor Hall, New Delhi – India.

Menyadari tingginya minat penggemar olahraga di Indonesia untuk menyaksikan tayangan-tayangan olahraga berkualitas, maka sebagai bentuk apresiasi dari MNC Vision Networks, seluruh pelanggan MNC Vision, K-Vision, MNC Play, Vision+ TV dan Vision+ mendapatkan kesempatan menyaksikan tayangan ini secara gratis hingga 31 Januari 2022.

Pastinya seluruh tayangan ini bisa disaksikan kapanpun dan dimanapun dari 5 perangkat sekaligus secara bersamaan termasuk PC, smartphone, tablet, dan televisi sebagai sebuah solusi yang tepat untuk menonton bersama keluarga atau para kerabat.

Caranya sangat mudah, cukup unduh dan aktifkan aplikasi Vision+ yang telah tersedia baik di Playstore maupun Appstore atau bisa langsung kunjungi www.visionplus.id dengan memasukkan nomor handphone yang telah terdaftar.

Selanjutnya untuk dapat menikmati seluruh tayangan olahraga SPOTV, nantinya pelanggan dapat memilih paket berlangganan bulanan yang tersedia dalam beragam pilihan yang akan diumumkan secara resmi pada awal Februari 2022 melalui akun Official Social Media di Instagram @mncvisionid, @kvisiontv, @mncplayid dan @visionplusid. Untuk diketahui, SPOTV merupakan anak perusahaan Eclat Media Group dari Korea Selatan. Sebagai anak perusahaannya di Asia Tenggara, terdaftar dan berbasis di Singapura mulai Oktober 2021. Grup ini menjalankan jaringan olahraga nomor satu di Korea Selatan, SPOTV, dan memiliki lini bisnis lain, seperti percetakan, periklanan, dan humas. SPOTV menjalankan dua saluran olahraga regional, yaitu SPOTV dan SPOTV 2 yang saat ini didistribusikan di seluruh wilayah di Asia Tenggara dan wilayah Asia Timur tertentu seperti Indonesia (MNC Vision Networks), Thailand (Truevisions), Singapura (Singtel, StarHub), Malaysia (Astro, Unifi TV), Makau (Macau TV Kabel), Mongolia (Univision), dan Filipina (SkyCable). Adapun PT MNC Vision Networks Tbk atau MVN (IPTV), merupakan bagian dari bisnis media MNC Group sebagai perusahaan yang berbasis di Indonesia, go public pada Juli 2019. Perseroan ini menyediakan operasional TV dan jaringan broadband melalui MNC Vision, K-Vision, MNC Play, Vision+ TV, Vision+ dan Vision Pictures, dan satu-satunya grup TV berlangganan yang menyediakan TV berlangganan berbasis satelit. Perseroan merupakan juga penyedia layanan internet super cepat 100% fiber optic yang menayangkan program-program berkualitas baik nasional maupun internasional sekaligus memproduksi tayangan original movies dan series yang terintegrasi dipersembahkan khusus untuk keluarga Indonesia. #mvn #mncvisionnetworks #spotv #mncvision #kvision #mncplay #visionplustv #visionplus