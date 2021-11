NUSA DUA – Pasangan ganda putra tanah air banyak yang sudah bertemu pada babak pertama atau 32 besar Indonesia Open 2021. Hasil undian itu membuat netizen marah-marah dan kecewa.

Indonesia Open 2021 akan berlangsung di Bali International Convention Centre, Nusa Dua. Turnamen akan dihelat mulai 23-28 November mendatang.

Namun, sejumlah netizen tanah air merasa kesal dengan hasil undian khususnya di sektor ganda putra. Pasalnya, banyak ganda putra andalan tanah air yang sudah bertemu di awal-awal turnamen.

Kondisi itu kurang menguntungkan bagi para pasangan ganda putra Indonesia di ajang ini. Di antaranya terdapat pertandingan All Indonesian sejak babak 32 besar.

Sebagaimana diketahui, terdapat dua laga yang melibatkan pasangan Indonesia harus saling menyingkirkan. Laga itu adalah Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto berhadapan dengan Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin, dan Muhammad Shohibul Fikri/Bagas Maulana bertemu Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi Isfahani.

Lebih kesalnya lagi, pemenang dari dua laga itu harus bertemu lebih awal di babak 16 besar. Artinya dapat dipastikan tiga pasangan asal Indonesia tidak dapat melaju ke perempat final hingga final.

Kekhawatiran netizen bukan hanya sampai di situ. Pasalnya sekalinya pasangan Indonesia melawan negara lain, tapi yang dihadapinya bukanlah lawan mudah.

Misalnya, pasangan nomor satu Marcus Gideon/Kevin Sanjaya harus langsung menghadapi wakil Jepang Keiichiro Matsui/Yoshinori Takeuchi. Selain itu, Hendra Setiawan/Mohammad Ahsan harus menghadapi sang juara Indonesia Masters 2021 Takuro Hoki/Yugo Kobayashi.

Kemudian peluang Indonesia di partai final akan semakin sempit lantaran plotting dari semua pasangan tidak seimbang. Di bagan atas, Indonesia hanya menempatkan Marcus/Kevin, sementara tujuh pasangan lainnya berada di bagan bawah.

Kondisi ini tak ayal menjadi bahan kekhawatiran netizen tanah air. Sebagian dari mereka pun ada yang hanya dapat berdoa agar Indonesia mendapat hasil yang terbaik.

“Gila melihat draw Indonesia Open. Please just kill me already,” tulis akun @leewz.

“Gila draw MD Indonesia Open gak banget dah,” tulis akun @adinda_rbk.

“Draw Indonesia Open jahat banget,“ tulis @rizkaharyanti.

“draw indonesia open gila juga, all Indonesia dibawah semua kecuali Kevin Marcus sendirian di atas dan malaysia di atas semua,” tulis @HafizNurmawansa.