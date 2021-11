JAKARTA – Ajang World Superbike Mandalika 2021 yang diselenggarakan di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat merupakan seri ke-13 dan sekaligus menjadi ajang penutup musim 2021 ini.

Meski tidak bisa menyaksikan secara langsung di Sirkuit Mandalika, para pencinta olahraga otomotif dapat menonton aksi para pembalap memperebutkan gelar juara dengan menonton melalui platform streaming terkemuka Vision+.

Rangkaian sesi World Superbike di Sirkuit Mandalika akan berlangsung mulai Jumat, 19 November 2021 dan tuntas pada tanggal Minggu 21 November 2021 ini melibatkan dua nama yang menjadi penentuan juara yaitu Jonathan Rea (Kawasaki Racing Team) dan Toprak Razgatlioglu (Pata Yamaha).

“Tidak ingin menyurutkan antusiasme dari para pendukung yang telah menanti-nantikan momen pertama kompetisi balap motor internasional pertama yang digelar di Indonesia namun tidak bisa menyaksikan langsung di Sirkuit Mandalika, Vision+ memberikan fasilitas menonton streaming yang dapat dilakukan di mana pun melalui gadget mereka,” ujar Clarissa Tanoesoedibjo, Managing Director Vision+.

“Yang menjadi pembeda Vision+ dengan over the top serupa, adalah tayangan kompetisi olahraga yang sudah menjadi live akan dikonversi menjadi video on demand sehingga dapat ditonton ulang,” tambah Clarissa.

World Superbike 2021 dapat ditonton di channel MNC Sports di Vision+ dengan berlangganan Vision+ premium mulai dari Rp10.000 untuk berlangganan 7 hari hingga Rp200.000 untuk berlangganan 365 hari. Selain itu, untuk yang berlangganan Vision+ premium 90 hari atau 365 hari, pengguna akan mendapatkan perlindungan optimal dari MotionInsure berupa asuransi kecelakaan diri dan Covid-19. Jangan lewatkan momen pertama Indonesia sebagai tuan rumah kompetisi World Superbike Mandalika 2021. Segera unduh dan akses Vision+ di Google Play Store dan App Store di sini atau bisa juga kunjungi www.visionplus.id kemudian aktifkan Vision+ premium untuk menonton World Superbike 2021. Untuk informasi lebih lanjut mengenai Vision+, silakan mengikuti akun sosial media resmi Vision+ di @visionplusid (Facebook, Instagram, Twitter, TikTok) atau Whatsapp di 0888 8000 00. Vision+, Happiness, Anytime, Anywhere!