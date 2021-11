BALI – Pebulutangkis ganda putra Taiwan, Lee Yang, membawa hadiah spesial berupa tas yang ternyata khusus diberikan kepada idolanya, Hendra Setiawan. Perlakuan Lee Yang yang kian dekat dengan Hendra lantas membuat netizen Indonesia justru khawatir dengan status pebulutangkis asal China, Liu Yuchen yang selama ini dikenal sebagai anak pertama rekan Mohammad Ahsan tersebut.

Para pencinta bulu tangkis Indonesia tahu Lee Yang memberikan kado kepada keluarga Hendra melalui instagram. Hendra menunjukkan momen tersebut melalui foto yang diunggahnya di akun instagram @hendrasansan.

Pada unggahan tersebut, Hendra terlihat bersama anaknya dan juga Lee. Dalam foto itu kebersamaan itu Hendra pun terlihat memegang sebuah tas ternyata kado dari pebulutangkis asal Taiwan tersebut.

“Thank you for the gift @leeyang0812,” tulis Hendra, Kamis (11/11/2021).

Ya, meski Lee dan Hendra kerap kali bertemu saat sedang bertanding, namun hubungan keduanya bisa dikatakan sangat akrab. Kini, keduanya akan kembali bertemu di Indonesia Badminton Festival.

Yang mana terdapat tiga ajang dalam gelaran tersebut. Yakni Indonesia Masters 2021 yang akan dihelat pada 16-21 November 2021, kemudian dilanjut dengan Indonesia Open 2021 pada 23-28 November 2021, dan penutupnya adalah World Tour Final yang diselenggarakan pada 1-5 Januari 2022.

Perlu diketahui, Lee bersama pasangannya Wang Chi-Lin adalah peraih medali emas di Olimpiade Tokyo 2020 lalu. Lalu saat di partai semifinal, Lee/Wang berhasil kalahkan Hendra/Mohammad Ahsan.

Tak sampai disitu, ganda putra peringkat tiga dunia itu juga menumbangkan wakil Indonesia lainnya di babak final yaitu Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya Sukamuljo. Bahkan usai mengalahkan Hendra/Ahsan di semifinal, terdapat momen unik yang dilakukan oleh wakil Taiwan tersebut. Pasalnya, beredar video yang memperlihatkan Lee/Wang mencium tangan The Daddies –julukan Ahsan/Hendra. Usut punya usut, Lee memang pernah mengakui bahwa dirinya mengagumi The Daddies. Jadi tak heran kalau hubungan dia dengan Hendra sangatlah akrab seperti ini. Kendati begitu, netizen Indonesia justru salah fokus dan mengkhawatirkan status anak pertama milik Li Yuchen selama ini bisa direbut oleh Lee Yang.