JAKARTA - Persatuan Bulu tangkis Seluruh Indonesia (PBSI) berharap peringkat para pemain Indonesia meningkat saat berlaga di Indonesia Masters 2021 dan Indonesia Open 2021. Turnamen akan akan digelar di Bali.

Indonesia Masters 2021 akan digelar mulai 16-21 November 2021. Sedangkan Indonesia Open 2021 akan berlangsung pada 23 hingga 28 November.

Ketua Umum PBSI Agung Firman Sampurna berharap para pebulu tangkis Indonesia dapat menunjukkan performa terbaiknya dalam dua turnamen internasional tersebut. Terlebih, BWF Finals juga akan diadakan di Bali pada 1-5 Desember 2021 yang akan mempertemukan delapan pemain terbaik dunia.

"Di event-event internasional itu juga menentukan peringkat. Peringkat akan diperbarui, kita berharap agar pebulu tangkis Indonesia meningkatkan peringkat mereka dengan skor yang didapat dari pertandingan-pertandingan internasional," ujar Agung dalam konferensi pers yang digelar di MNC Conference Hall, Jakarta, Senin (8/11/2021).

Menurut Agung, tahun ini adalah tahun yang sangat padat dengan begitu banyak turnamen usai Olimpiade Tokyo digelar, mulai dari Piala Sudirman di Finalndia, kemudian Piala Thomas-Uber di Denmark.

Ajang tersebut juga diikuti oleh sejumlah turnamen internasional, termasuk Denmark Open, kemudian French Open, dan yang baru saja menemukan juaranya Hylo Open di Jerman, tempat pasangan Kevin Sanjaya Sukamuljo/Marcus Fernaldi Gideon menyabet gelar juara ganda putra mengalahkan pasangan dari Indonesia lainnya Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin.

"Kemudian mereka akan masuk ke tiga pertandingan besar yang prime to prime-nya juga dilaksanakan di Indonesia, di Bali, jadi bisa kita bayangkan seberapa besar intensitasnya, maka yang bisa kami lakukan adalah berharap sekarang ini agar para atlet kita bisa menunjukkan performanya yang terbaik," kata Agung.

Agung membenarkan bahwa beberapa atlet masih dalam keadaan perawatan usai mengalami cedera pada turnamen sebelumnya. Namun, dia mengatakan bahwa kondisi mereka, Anthony Ginting dan Jonatan Christie, sudah jauh lebih baik.

Terkait bonus, Agung mengungkapkan PBSI membangun budaya untuk mendorong para pemain meraih prestasi. "Achievement come first reward latter," ujar Agung.

Menurut Agung, prestasi menjadi suatu kebutuhan terlebih visi PBSI adalah mendorong bulu tangkis Indonesia tidak hanya menjadi olahraga prestasi tetapi juga menjadi industri, sementara hadiah akan mengikuti prestasi tersebut.

"Reward-nya banyak tidak hanya pemberian langsung, tetapi juga akan ada rekrutmen untuk menjadi brand ambassador dan lain sebagainya," kata Agung.

"Reward itu akan ada ketika prestasi teman-teman atlet itu ada, dan itu sudah kita buktikan," pungkasnya.