HASIL NBA 2020-2021 bisa Anda ketahui di dalam artikel ini. Sejumlah pertandingan menyajikan hasil yang menarik untuk dibahas.

Pertandingan seru terjadi saat juara bertahan NBA, Milwaukee Bucks, menghadapi San Antonio Spurs di Arena Fiserv Forum. Bucks, yang di pertandingan sebelumnya menelan kekalahan, ingin bangkit dengan menang atas Spurs.

Bucks, yang bermain di kandangnya sendiri, dikejutkan oleh permainan apik Spurs di kuarter pertama. Karena tertinggal, Bucks tampil lebih baik untuk memperkecil ketertinggalan poin mereka di kuarter kedua.

Namun, Spurs berhasil bangkit kembali untuk memenangkan dua kuarter selanjutnya dan membuat Bucks harus kalah di hadapan penggemarnya sendiri. Bucks harus mengakui kekalahan 93-102 dari Spurs dengan rincian skor 24-27, 23-18, 20-24 dan 26-33.

Dejounte Murray menjadi pencetak poin terbanyak untuk Spurs dengan torehan 23 poin dalam 37 menit. Sementara itu, Giannis Antetokounmpo mendapatkan double-double dengan mencetak 28 poin dan 13 rebound dalam 34 menit.

Pada pertandingan lainnya, Golden State Warriors bangkit setelah mengalami kekalahan sebelumnya. Bermain di Arena Chase Center, Warriors menang 103-82 atas Oklahoma City Thunder.

Warriors sejak awal pertandingan telah mendominasi permainan. Hasilnya, Warriors memenangkan tiga kuarter. Thunder hanya berhasil memenangkan satu kuarter saja dengan rincian skor 28-20, 27-24, 27-14 dan 21-24.

Dalam pertandingan ini Draymond Green mendapatkan double-double dengan mencetak 14 poin dan 11 rebound dalam 25 menit. Sementara itu, pemain bintang Warriors, yaitu Stephen Curry, mencetak 20 poin dalam 27 menit.

Berikut hasil Lengkap NBA hari ini:

Washington Wizards vs Boston Celtics 115-112

New Orleans Pelicans vs New York Knicks 117-123

Detroit Piston vs Orlando Magic 110-103

Indiana Pacers vs Toronto Raptors 94-97

Philadelphia 76ers vs Atlanta Hawks 122-94

Chicago Bulls vs Utah Jazz 107-99

Milwaukee Bucks vs San Antonio Spurs 93-102

Memphis Grizzlies vs Miami Heat 103-129

Golden State Warriors vs Oklahoma City Thunder 103-82

Minnesota Timberwolves vs Denver Nuggets 91-93

Phoenix Suns vs Cleveland Cavaliers 101-92