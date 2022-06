SEBANYAK 5 hal yang perlu diketahui tentang NBA Draft 2022 akan dibahas dalam artikel ini. Sebagaimana diketahui, NBA 2021-2022 telah usai. Golden State Warriors berhasil keluar jadi juara usai kalahkan Boston Celtics.

Setelah serunya partai Final NBA 2021-2022, pastinya para pecinta NBA sudah tahu, apa agenda berikutnya. Ya, apalagi kalau bukan soal NBA Draft 2022.

Sekadar informasi, NBA Draft sendiri salah satu ajang di mana para klub peserta NBA bisa mengambil para rookie untuk memperkuat klubnya musim depan. NBA Draft merupakan acara tahunan yang sudah diadakan sejak 1947

NBA Draft sendiri telah melahirkan banyak bintang di sejarah basket. Sebut saja nama sekaliber Michael Jordan, Stephen Curry, Kobe Bryant, LeBron James, dan Giannis Antetokounmpo memulai karier dari NBA Draft.

Sementara itu, untuk NBA Draft 2022 sendiri akan dilaksanakan di Barclays Center, Brooklyn pada Jumat, 24 Juni 2022 pagi pukul 08.00 WIB. Namun, sebelum NBA Draft 2022 berlangsung, tampaknya Anda perlu tahu fakta menariknya. Berikut 5 hal yang perlu diketahui tentang NBA Draft 2022:

5. Orlando Magic akan Menjadi Pemilih Pertama

Sebelum urutan NBA Draft ditentukan, seluruh tim wajib berpartisipasi dalam NBA Draft Lottery yang tahun ini dilaksanakan pada 17 Mei 2022 lalu. Pemilih pertama diberikan kepada tim yang menang pada NBA Draft Lottery; di mana tim tersebut mengalami kekalahan terbanyak di musim sebelumnya.

Berdasarkan hasil undian tahun ini, Orlando Magic menjadi tim pertama. Ini merupakan kali keempat Orlando Magic jadi tim pertama pemilih NBA Draft. Selain Orlando Magic, akan ada 14 tim pada putaran pertama.

Setelah Orlando Magic, ada Oklahoma City Thunder, Houston Rockets, Sacramento Kings, Detroit Pistons, hingga Cleveland Cavaliers di posisi ke-14. Pemilihan draft untuk sisa putaran pertama (No. 15-30) dan seluruh putaran kedua (No. 31-60), ditentukan dengan urutan terbalik dari rekor musim reguler.

4. Hanya 58 pemain yang akan Terpilih dari yang Biasanya 60 pemain

Chicago Bulls dan Miami Heat kehilangan kesempatan memilihnya pada putaran kedua karena pelanggaran regulasi liga. Selain itu, Brooklyn Nets, Phoenix Suns, Los Angeles Lakers, Boston Celtics, Toronto Raptors, Utah Jazz, dan LA Clippers tidak akan berpartisipasi dalam pemilihan putaran pertama.

3. Terdapat 14 Calon Pemain Internasional dan 135 Calon Pemain dari Level Universitas

Pemain yang memenuhi syarat untuk mengikuti NBA Draft harus berusia 19 tahun pada tanggal draft tersebut. Pemain National Collegiate Athletic Association (NCAA) dianggap memenuhi syarat setelah bermain setidaknya satu tahun di perguruan tinggi atau sekolah masing-masing.

Sebelumnya, ada 22 pemain internasional dan 113 pemain NCAA yang telah menyatakan sebagai kandidat early entry namun mengundurkan diri dari draft. Secara keseluruhan, akan ada 14 pemain internasional dan 135 pemain dari level perguruan tinggi yang tetap bertahan.

2. Jabari Smith Berpeluang Besar Menjadi Pilihan Pertama

Berdasarkan 10 dari 12 draft NBA yang ada, Jabari Smith terpilih menjadi pilihan pertama Orlando Magic pada NBA Draft 2022. Dengan tinggi 208 cm pada usia 19 tahun, pemain yang berasal dari Auburn Tigers ini memiliki kemampuan shoot yang mengesankan dan memiliki kemampuan pertahanan yang apik.

Jabari Smith sendiri telah mencetak 16,9 poin per gim, 7,4 rebound per gim, dan 2,0 assist per gim. Sebagai putra dari Jabari Smith Sr, yang merupakan mantan pemain basket Universitas Negeri Louisiana, Jabari Smith ikut berpartisipasi di Kejuaraan Amerika FIBA U-16 2019 dan meraih emas untuk Amerika Serikat.

1. Tiga Lulusan NBA Academy Diharapkan Terpilih untuk Bermain di Liga

Saat NBA Academy diluncurkan pada 2016, salah satu tujuan utamanya adalah untuk mengembangkan potensi dari pemain basket terbaik di seluruh dunia. Josh Giddey menjadi lulusan NBA Academy pertama yang dipilih oleh Oklahoma City Thunder pada NBA Draft 2021.

Kemudian, untuk tahun ini terdapat tiga lulusan NBA Academy, yang diharapkan terpilih pada draft tahun ini. Kesempatan Dyson Daniels, Bennedict Mathurin, dan Hyunjung Lee semakin meningkat pada NBA Draft sejak mereka mengikuti NBA Academy.

Selain itu, salah satu pemain muda Timnas Basket Indonesia, Derrick Michael Xzavierro pun punya peluang di NBA Draft. Ia merupakan pemain Indonesia muda pertama yang berpartisipasi di NBA Global Academy.

Saat ini, pemain berposisi forward 19 tahun itu baru saja menandatangani kontrak dengan Grand Canyon University (GCU) untuk memulai kariernya di NCAA. Akan tetapi, peluang Derrick Michael terpilih baru ada di NBA Draft masa depan, ketika ia memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh NBA.