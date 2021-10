TRENTO - Bagi Andrea Dovizioso, keputusannya bergabung dengan Petronas Yamaha SRT di sisa MotoGP 2021 membuatnya dekat dengan Valentino Rossi. Sebab sebelumnya Dovizioso mengaku tak pernah berteman dengan The Doctor meski telah saling mengenal.

Seperti yang diketahui, kedua pembalap asal Italia itu berada di paddock yang sama pada MotoGP 2021. Dovizioso masuk menggantikan Franco Morbidelli yang promosi ke tim pabrikan, 16 September lalu. Ia diikat kontrak hingga 2022 mendatang.

Kendati kompatriot satu negara, pembalap berjuluk The Little Dragon itu mengaku tak pernah berteman dengan Rossi. Namun, ia mengaku senang dapat mengenal The Doctor -julukan Rossi lebih jauh lantaran satu tim.

"Dia sangat tenang, secara umum dia mencoba terus tersenyum. Di antara kami, tidak pernah ada hubungan pertemanan dan kami tidak pernah bertemu di luar trek," kata Dovizosso dilansir dari Motorsport, Senin (11/10/2021).

"Tapi, di antara kami ada rasa hormat satu sama lain. Itu adalah sesuatu yang indah karena kami tidak pernah datang dari sebuah pertikaian yang bisa saling menjauhi. Kami berdua cukup senang balapan bersama," sambungnya.

Mendapat kesempatan mengenal lebih jauh, pembalap berusia 35 tahun mengaku kagum terhadap rekannya itu. Mengingat pembalap yang kerap disapa VR46 masih sanggup memacu tunggangannya dengan baik di usia yang sudah 42 tahun.

"Kami tidak punya kemungkinan bermain dalam posisi tertentu. Valentino menikmati sisi-sisi indah tahun ini dan ketika hal-hal tidak berjalan sesuai yang dia harapkan, dia tidak marah seperti masa lalu," lanjut Dovizioso. "Dia paham sekali karena sudah menua, saya merasakan itu juga. Di mana di satu titik mulai menurun dan tidak bisa dihindari," lanjutnya. "Bagaimana pun hanya sedikit pembalap di dunia yang mampu dan bisa melaju pada usia ini dengan prestasi tertentu. Performa dalam tipe itu, hanya bisa dilakukan ketika Anda punya talenta luar biasa dan gairah," pujinya. "Tapi ketika Anda mulai tak bisa mencapai hasil dan untuk memahami risiko, Anda berpikir untuk pensiun. Satu hal lain yang membuat Anda tetap kompetitif pada usia tersebut adalah kerja keras pada banyak aspek level fisik dan mental," imbuh Dovizioso. Terlepas dari itu semua, Dovizioso kini akan berusaha untuk bekerja sama dengan Valentino Rossi untuk memberikan hasil yang terbaik kepada Petronas Yamaha SRT di akhir musim nanti.