AUSTIN - Pembalap tim Monster Energy Yamaha, Fabio Quartararo ikhlas finis di posisi kedua pada MotoGP Amerika Serikat (AS) 2021, Senin (4/10/2021) dini hari WIB. Ia merasa tidak apa-apa kalah dari Marc Marquez (Repsol Honda) yang memenangkan balapan di Circuit of the Americas (COTA) tersebut.

Quartararo berkata seperti itu karena kini ia sudah semakin dekat dengan gelar juara dunia MotoGP 2021. Jadi, sekali pun tak menang, tapi setidaknya ia masih bisa membawa pulang 20 poin dari Austin.

Quartararo memulai balapan dari posisi kedua, di belakang rivalnya, Francesco Bagnaia. Dia pun mengakhiri balapan di peringkat kedua, tepat di belakang Marc Marquez. Sementara Bagnaia hanya menempati posisi ketiga.

Baca Juga: Klasemen MotoGP 2021 Usai GP AS: Fabio Quartararo Selangkah Lagi Juara, Marc Marquez Tembus 7 Besar

Bagi Quartararo, hasil ini sangat luar biasa. Pasalnya, kini dia memimpin klasemen sementara dengan poin 254. Dia sekarang unggul 52 angka atas Bagnaia yang menjadi rival terdekatnya.

Hal itu membuat Bagnaia menjadi satu-satunya penghalang antara Quartararo dengan gelar juara dunia MotoGP 2021. Pasalnya, hanya tersisa 75 poin maksimal dari tiga balapan terakhir.

Pembalap di klasemen ketiga, Joan Mir sudah dipastikan gagal mempertahankan gelar. Karena Mir sudah berjarak 78 poin dari Quartararo. Pembalap asal Prancis itu bahkan berpeluang mengunci gelar di seri selanjutnya, MotoGP Emilia Romagna. Keadaan itu membuat Quartararo senang dengan posisi kedua.

“Bisa dibayangkan betapa bahagianya saya. Kami sudah telah mengatasi balapan dengan sangat baik. 12 putaran pertama adalah yang terberat selama balapan, ketika berusaha membuat jarak dengan Jorge,” kata Quartararo di laman resmi Yamaha, Senin (4/10/2021). “Ini adalah posisi kedua terbaik yang pernah saya dapatkan. Hasil ini terasa lebih baik ketimbang kemenangan. Karena saya semakin dekat dengan impian saya. rasanya begitu emosional, karena tinggal tiga balapan tersisa dan unggul lebih dari 50 angka,” sambungnya. “Setidaknya kami terbang meninggalkan AS dengan hasil bagus. saya akan kembali ke rumah dan bersantai bersama keluarga untuk beberapa hari. Saya harus berpikir dengan cara berbeda, karena akhir musim sudah dekat,” tutup Quartararo.