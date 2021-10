AUSTIN – Hasil kualifikasi MotoGP Amerika Serikat (AS) 2021, Francesco Bagnaia berhasil merebut posisi terdepan di Circuit of the Americas (Cota), Minggu (3/10/2021) dini hari WIB. Sedangkan Marc Marquez berada di peringkat ketiga, sementara Valentino Rossi tercecer di posisi 20.

Berbekal hasil positif di FP4, pembalap Suzuki Ecstar, Joan Mir mampu mengamankan posisi kedua. Hasil itu membuat sang juara dunia berhak melangkah ke sesi Q2.

Mir tidak sendiri ke Q2, karena akan didampingi oleh rider Sky VR46, Luca Marini. Dia menjadi yang tercepat pada Q1, setelah menorehkan waktu 2 menit 3,610 detik.

Sementara kakak tiri Marini, Valentino Rossi sempat berusaha menekan pada menit-menit akhir. Namun, pada akhirnya dia malah terjatuh dan harus puas menduduki posisi ke-10.

Beralih ke Q2, Marc Marquez mencoba untuk meraih posisi pertama. Demi melakukannya, dia mengikuti laju Jorge Martin sehingga sempat menduduki posisi teratas dengan 2 menit 3,209 detik.

Meski begitu, impian Marquez untuk pole position harus terkubur. Pasalnya, dia digeser oleh Francesco Bagnaia, yang meraih posisi terdepan usai membuat waktu 2 menit 2,781 detik. Quartararo kemudian juga memaksa posisi Marquez turun ke posisi ketiga. Hanya saja, Quartararo gagal menggulingkan posisi Bagnaia dan harus puas dari peringkat kedua. Sedangkan posisi keempat ditempati oleh Martin. Berbekal motor Ducati Desmosedici GP20, dia sukses menempati baris kedua di belakang Bagnaia, Quartararo dan Marquez. Berikut hasil Kualifikasi MotoGP AS 2021: 1 Francesco Bagnaia ITA Ducati Team (GP21) 2 Fabio Quartararo FRA Monster Yamaha (YZR-M1) 3 Marc Marquez SPA Repsol Honda (RC213V) 4 Jorge Martin SPA Pramac Ducati (GP21) 5 Takaaki Nakagami JPN LCR Honda (RC213V) 6 Johann Zarco FRA Pramac Ducati (GP21) 7 Alex Rins SPA Suzuki Ecstar (GSX-RR) 8 Joan Mir SPA Suzuki Ecstar (GSX-RR) 9 Luca Marini ITA VR46 Avintia Ducati (GP19) 10 Jack Miller AUS Ducati Team (GP21) 11 Brad Binder RSA Red Bull KTM (RC16) 12 Pol Espargaro SPA Repsol Honda (RC213V) 13 Franco Morbidelli ITA Monster Yamaha (YZR-M1) 14 Andrea Dovizioso ITA Petronas Yamaha (YZR-M1) 15 Alex Marquez SPA LCR Honda (RC213V) 16 Enea Bastianini ITA Avintia Ducati (GP19) 17 Iker Lecuona SPA KTM Tech3 (RC16) 18 Miguel Oliveira POR Red Bull KTM (RC16) 19 Aleix Espargaro ITA Aprilia Gresini (RS-GP) 20 Valentino Rossi ITA Petronas Yamaha (YZR-M1) 21 Danilo Petrucci ITA KTM Tech3 (RC16)