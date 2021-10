HASIL latihan bebas satu MotoGP Amerika Serikat (AS) 2021 sudah keluar. Hasilnya, pembalap Tim Repsol Honda, Marc Marquez, keluar menjadi yang tercepat dalam sesi latihan bebas yang dilangsungkan di Circuit of the Americas (COTA), Jumat (1/10/2021) malam WIB. Sementara itu, Valentino Rossi (Petronas Yamaha) menempati posisi 20 alias urutan dua dari belakang.

Sesi latihan bebas satu MotoGP AS 2021 harus dilaksanakan dengan kondisi trek yang basah setelah sirkuit tersebut sempat diterjang hujan. Dua pembalap Ducati, Jack Miller dan Francesco Bagnaia sempat kembali menunjukan kemampuannya untuk bermanuver ditrek basah.

(Marc Marquez jadi yang tercepat di latihan bebas 1 MotoGP AS 2021)

Meski sempat menjadi yang tercepat, mereka harus bersaing ketat dengan pembalap Honda, Marc Marquez dan Pol Espargaro. Duo Honda pun sempat berebut untuk menjadi yang tercepat di sesi latihan bebas 1.

Marc Marquez dan Pol Espargaro terus berupaya untuk bermanuver dengan baik di trek basah dan menjadi yang tercepat pada sesi tersebut. Melihat duo Honda yang sempat mendominasi jalannya sesi latihan bebas satu MotoGP AS 2021, Jack Miller mencoba untuk meruntuhkan dominasi Marc Marquez dan Pol Espargaro. Namun, Jack Miller sedikit kesulitan untuk menjadi yang tercepat.

BACA JUGA: Jadwal MotoGP Hari Ini: Potensi Marc Marquez Menggila di Latihan Bebas MotoGP AS 2021, Valentino Rossi Melempem Lagi?

Sementara itu, pembalap Yamaha, Fabio Quartararo, kembali kesulitan untuk menjalani latihan di trek yang basah. Pembalap asal Prancis tersebut pun kesulitan untuk menembus 10 besar sesi latihan bebas 1.

Sepuluh menit menjelang sesi latihan berakhir, kondisi trek pun berangsur mengering. Beberapa pembalap mencoba untuk menggunakan kesempatan tersebut untuk dapat mencatatkan waktu yang terbaik. (Jack Miller jadi yang tercepat kedua di latihan bebas 1 MotoGP AS 2021) Marc Marquez pun berhasil menjadi yang tercepat di sesi latihan bebas 1 MotoGP AS 2021 mengungguli, Jack Miller dan Johann Zarco di tempat kedua dan ketiga. Berikut hasil latihan bebas 1 MotoGP AS 2021: 1. Marc Marquez SPA Repsol Honda (RC213V) 2. Jack Miller AUS Ducati Team (GP21) 3. Johann Zarco FRA Pramac Ducati (GP21) 4. Miguel Oliveira POR Red Bull KTM (RC16) 5. Pol Espargaro SPA Repsol Honda (RC213V) 6. Alex Marquez SPA LCR Honda (RC213V) 7. Alex Rins SPA Suzuki Ecstar (GSX-RR) 8. Francesco Bagnaia ITA Ducati Team (GP21) 9. Brad Binder RSA Red Bull KTM (RC16) 10. Iker Lecuona SPA KTM Tech3 (RC16) 11. Luca Marini VR46 Avintia Ducati (GP19) 12. Joan Mir SPA Suzuki Ecstar (GSX-RR) 13. Danilo Petrucci ITA KTM Tech3 (RC16) 14. Aleix Espargaro Aprilia Gresini (RS-GP) 15. Fabio Quartararo FRA Monster Yamaha (YZR-M1) 16. Takaaki Nakagami JPN LCR Honda (RC213V) 17. Franco Morbidelli ITA Monster Yamaha (YZR-M1) 18. Enea Bastianini ITA Avintia Ducati (GP19) 19. Jorge Martin SPA Pramac Ducati (GP21) 20. Valentino Rossi ITA Petronas Yamaha (YZR-M1) 21. Andrea Dovizioso ITA Petronas Yamaha (YZR-M1)