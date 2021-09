AUSTIN – Mantan pembalap MotoGP, Jorge Lorenzo, mengomentari kiprah manis Fabio Quartararo bersama tim Monster Energy Yamaha di MotoGP 2021. Menurutnya, semua itu bisa terjadi karena gaya balap Quartararo memang cocok dengan Yamaha.

Sebagiamana diketahui, Quartararo sudah mengemas lima kemennagan di MotoGP 2021. Hal itu pun membuat dirinya memimpin klasemen sementara dengan poin 234.

El Diablo -julukan Quartararo- unggul 48 angka atas rival terdekatnya, Francesco Bagnaia. Dengan empat balapan tersisa, peluang Quartararo menjadi juara dunia pun cukup terbuka.

Lorenzo pun menilai hal itu bisa terjadi, karena gaya balap Quartararo cocok dengan Yamaha. Jorge Lorenzo menyamakan Fabio Quartararo dengan dirinya dan Valentino Rossi.

“Seperti yang saya alami, Fabio beradaptasi dengan baik di atas Yamaha. Meski Maverick pembalap bagus, gaya balapnya tak sesuai dengan Yamaha,” kata Lorenzo dikutip Tutto Motori, Rabu (29/9/2021).

“Dia mengalami kesulitan untuk menyamai Fabio. Hal itu juga terjadi kepada Cal Crutchlow, Andrea Dovizioso, Pol Espargaro dan Ben Spies. Mereka tak bisa secepat Valentino Rossi atau saya,” ujarnya.

“Tidak ada yang menyangka jika Fabio bisa langsung bersaing sejak awal, ketika masih bersama Petronas pada 2019. Semuanya terkejut, karena dia gagal memenuhi harapan pada musim-musim sebelumnya,” tutur Lorenzo.

Kini, Quartararo dan pembalap lainnya pun siap kembali beraksi di MotoGP 2021. Mereka akan mentas di Circuit of the Americas (COTA) dalam MotoGP Amerika Serikat (AS) 2021.