NEW YORK – Emma Raducanu meraih tiket final US Open 21 setelah mengalahkan petenis asal Yunani Maria Sakkari, Jumat (10/9/2021). Bermain di Arthur Ashe Stadium, New York Raducanu menang dua set langsung 6-1 dan 6-4.

Emma Raducanu terlihat mendominasi sejak set pertama. Petenis asal Britania raya ini menciptakan lima angka berturut-turut sejak awal. Bahkan ada kalanya, Raducanu tak memberi kesempatan sekalipun lawannya untuk mencetak poin.

Di set pertama ini, Raducanu menorehkan catatan gemilang dari segi permainan net. Dari lima kali kesempatan, semuanya berhasil menghasilkan poin. Ia pun juga menciptakan pukulan ace sebanyak dua kali dengan tanpa melakukan kesalahan ganda.

Di set kedua Sakkari memberikan perlawanan yang lebih sengit. Bahkan poin pertama didapatkan lebih dulu olehnya melalui beberapa kali pukulan yang tidak dapat dikembalikan.

Namun Raducanu tak mau membiarkan poin miliknya tersalip. Ia tancap gas dengan melakukan dua kali ace dan lagi-lagi unggul dari segi permainan net.

Di sisi lain, Sakkari kerap melakukan kesalahan sendiri yang justru merugikan. Sebanyak 16 kali kesalahan dilakukan petenis asal Yunani ini. Akhirnya set ini berakhir dengan kemenangan Raducanu 6-4. Dengan hasil ini, akan tersaji pertandingan yang mempertemukan dua remaja di partai puncak AS Terbuka ini. Ya Emma Raducanu yang berusia 18 tahun akan menghadapi Leylah Fernandez yang berumur 19 tahun. Laga Final akan dimulai di tempat yang sama pada Sabtu 12 September 2021 besok. Siapapun pemenangnya, ini menjadi sejarah baru bagi gelaran Grand Slam AS Terbuka.