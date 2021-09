NEW YORK - Kejutan terjadi di US Open 2021 nomor tunggal putri. Petenis 19 tahun asal Kanada, Leylah Annie Fernandez, lolos ke final US Open 2021.

Leylah lolos usai menaklukkan petenis Belarusia, Aryna Sabalenka, di semifinal. Di set pertama, Sabalenka sebenarnya tampil apik dengan membuat lima aces bila dibandingkan Leylah di angka tiga. Bahkan, petenis berusia 23 tahun itu beberapa kali menciptakan angka dari permainan net yang apik.

Namun, Sabalenka kerap melakukan kesalahan sendiri yang terkadang menghasilkan angka untuk Leylah. Sampai akhirnya, ia harus kalah tipis di set pertama.

Memasuki set kedua, Sabalenka terlihat mengevaluasi kesalahan-kesalahan tadi. Bahkan, ia sempat meninggal;kan Leylah dengan keunggulan yang lumayan jauh.

Sampai akhirnya, Usai 15 kali bola dari hasil pukulannya tidak dapat dikembalikan, Sabalenka makin percaya diri. Ia mengakhiri set kedua dengan kemenangan 6-4.

Di set penentuan, ketika Sabalenka sudah mulai menemukan permainan terbaik, Leylah ternyata sudah mempelajarinya. Kini, giliran petenis asal Kanada ini yang beberapa kali unggul dalam permainan net.

Permainan Leylah, yang mengejutkan, membuat Sabalenka kembali melakukan kesalahan-kesalahan kecil. Kali ini, catatan kesalahan sendiri dari Sabalenka mencapai 19 kali. Akhirnya, Sabalenka harus terhenti perjalanannya di gelaran US Open 2021. Sementara itu, Leylah akan menunggu pemenang dari laga antara Emma Raducanu melawan Maria Sakkari di semifinal lainnya. Leylah hanya butuh satu kemenangan lagi untuk menjuarai US Open 2021. Meski tinggal selangkah lagi, jalan Leylah untuk mnejadi jaura diprediksi tidak akan mudah. Oleh sebab itu, dia harus fokus dan tampil maksimal demi meraih hasil terbaik di US Open 2021.