NEW YORK - Venus Williams memilih mundur dari Amerika Serikat (AS) Terbuka 2021 atau US Open 2021. Sama seperti Serena Williams, Venus juga absen karena cedera.

AS Terbuka 2021 seharusnya mulai digelar pada 30 Agustus mendatang. Tetapi, sejumlah bintang akhirnya memilih untuk mengundurkan diri, termasuk salah satunya adalah Venus Williams.

Pemenang dua kali AS Terbuka tersebut mengakui memiliki cedera pada kakinya. Namun, dia gagal memperbaiki kondisinya, sehingga memutuskan absen dari AS Terbuka.

“Bukan berita terbaik yang datang dari saya dan Serena. Saya juga tak bisa bermain di AS Terbuka dan ini sangat mengecewakan. Saya mengalami masalah pada kaki sepanjang musim panas. Namun, saya tak bisa mengatasinya,” kata Venus dikutip Sky Sports, Kamis (26/8/2021).

Sebelumnya, sang adik, Serena juga mengundurkan diri dari AS Terbuka. Hal itu dilakukan, setelah petenis Amerika Serikat itu mengalami hamstringnya yang robek yang belum sepenuhnya pulih menjelang ajang Grand Slam tersebut.

Williams bersaudara menambah daftar pemain yang menarik diri dari turnamen tersebut. Antara lain Sofia Kenin yang positif Covid-19 dan juga Simona Halep akibat cedera paha.

Sebelumnya, ada beberapa pemain putra lain yang mundur. Termasuk juara bertahan putra Dominic Thiem dan juara empat kali Rafa Nadal, yang mengakhiri musim 2021 mereka karena cedera.

