LE MANS – Penyelenggaraan satu ajang balap ketahanan paling bergengsi, yakni 24 Hours of Le Mans, ditunda. Penundaan itu terpaksa diambil demi memastikan kehadiran penonton di Sirkuit de la Sarthe, Le Mans, Prancis.

Balapan 24 Hours of Le Mans 2021 awalnya direncanakan pada 12-13 Juni mendatang. Pihak penyelenggara, The Automobile Club de l’Ouest (AOC), beserta World Endurance Championship (WEC), dan FIA, memutuskan lomba dihelat pada 21-22 Agustus 2021.

Penundaan ke Agustus 2021 diharapkan membuka kesempatan hadirnya penonton pada balapan ketahanan paling bergengsi itu. Hadirnya penonton tentu tak terlepas dari pelonggaran aturan di tengah pandemi Covid-19.

“AOC telah membuat keputusan ini sedini mungkin agar peserta, mitra, dan penonton, dapat melihat secara keseluruhan serta mempertahankan kalender balap WEC tahun ini,” bunyi pernyataan resmi AOC, dikutip dari Crash, Rabu (14/4/2021).

“Tanggal dari balapan dan acara lain yang akan digelar di Sirkuit Le Mans masih belum berubah hingga detik ini,” sambung pernyataan tersebut.

Sekadar informasi, 24 Hours of Le Mans 2020 dihelat pada September silam tanpa kehadiran penonton gara-gara pandemi Covid-19. Untuk pertama kalinya sepanjang sejarah, Le Mans tidak dihadiri penonton. Maka dari itu, Presiden AOC Pierre Fillon tak mau mengulangi hal yang sama.

“Meski sulit, keputusan ini tepat. Menyelenggarakan 24 Hours of Le Mans tanpa penonton untuk kedua kalinya secara beruntun, sangat sulit untuk dibayangkan,” papar Pierre Fillon.

“Maka dari itu, kami berusaha keras untuk menghindari hal serupa terulang. Kami bekerja keras menyelenggarakan sebuah acara yang aman, dengan semua protokol kesehatan yang ada,” imbuhnya.

Penjadwalan ulang 24 Hours of Le Mans ini juga tidak akan bentrok dengan kalender balap Formula One (F1) 2021. Dengan demikian, pembalap F1 seperti Fernando Alonso masih bisa berpartisipasi pada ajang 24 Hours of Le Mans.

Bukan rahasia lagi, beberapa pembalap atau eks pembalap F1 pernah menjajal kemampuan di 24 Hours of Le Mans. Selain Fernando Alonso, ada nama Nico Hulkenberg, Sebastian Buemi, Kazuki Nakajima, Brendon Hartley, dan seterusnya.