NETIZEN Indonesia memberi ucapan selamat bernada sarkasme kepada Federasi Bulu Tangkis Dunia (BWF), atas terciptanya tiga All Japan Finals di partai puncak All England 2021. Mereka beranggapan jika wakil Indonesia tidak dipaksa mundur, Jepang belum tentu mendominasi final All England 2021.

Sekadar informasi, Jepang menciptakan tiga All Japan Finals di All England 2021, yakni ganda putra, ganda putri dan ganda campuran. Di nomor ganda putra mempertemukan Takeshi Kamura/Keigo Sonoda vs Hiroyuki Endo/Yuta Watanabe.

(Endo dan Watanabe lolos ke final All England 2021. (Foto: Twitter/@YonexAllEngland)

Kemudian di nomor ganda putri ada Yuki Fukushima/Sayaka Hirota vs Mayu Matsumoto/Wakana Nagahara dan Yuki Kaneko/Misaki Matsutomo vs Yuta Watanabe/Arisa Higashino (ganda campuran).

Hal itu berarti, Jepang telah menyegel tiga gelar juara All England 2021. Bahkan, Jepang bisa merebut empat gelar juara asalkan tunggal putri andalan mereka, Nozomi Okuhara, menang saat bersua jagoan Thailand, Pornpawee Chochuwong.

Atas fakta di atas, netizen Indonesia pun angkat bicara. Netizen yang mendapat cap netizen paling “bar-bar” di Asia ini pun melempar pujian bernada sarkasme kepada BWF yang telah memaksa mundur perwakilan Indonesia dari All England 2021, imbas ada salah satu penumpang pesawat anonim yang terpapar Covid-19.

BACA JUGA: Jepang Kuasai Final All England 2021, Netizen Indonesia: Ini All Jepang Bukan All England

“Selamat BWF. Untuk semua All Japan, pencapaian yang luar biasa tahun ini. Terima kasih telah “menendang” kami keluar dan memberikan rasa tidak hormat kepada pemain kami. Semoga tuhan memberkati,” tulis akun @KopralCebong.

Sementara netizen lain berpikiran atas dominasi yang ditunjukkan Jepang, mereka berpandangan sebaiknya tahun depan tajuk turnamen diubah, dari All England menjadi All Japan. “Tahun depan, mari diubah dari All England menjadi All Japan,” tulis akun @nurrahmat_17. “Saya mencintai Jepang. Saya pikir apakah ada nama resmi yang baru? All England = Tidak, All Japan = Yes,” tulis akun @NoviParamitaDe1. Banyak faktor yang membuat wakil Jepang mendominasi final All England 2021. Selain karena persiapan matang, itu juga didukung banyaknya negara yang absen. Sekadar informasi, negara-negara kuat seperti China, Korea Selatan dan Taiwan absen di All England 2021. Begitu juga dengan wakil Indonesia yang dipaksa mundur dari All England 2021. Berikut jadwal Final All England 2021, Minggu 21 Maret pukul 15.00 WIB: Takeshi Kamura/Keigo Sonoda vs Hiroyuki Endo/Yuta Watanabe (Ganda Putra) Yuki Fukushima/Sayaka Hirota vs Mayu Matsumoto/Wakana Nagahara (Ganda Putri) Pornpawee Chochuwong vs Nozomi Okuhara (Tunggal Putri) Viktor Axelsen vs Lee Zii Jia (Tunggal Putra) Yuki Kaneko/Misaki Matsutomo vs Yuta Watanabe/Arisa Higashino (Ganda Campuran).