BIRMINGHAM – Jepang menguasai final All England 2021 yang dilangsungkan Minggu, (21/3/2021) mulai pukul 17.00 WIB. Dari lima nomor final yang dipertandingkan, tiga final di antaranya mempertemukan dua wakil Jepang!

Sebanyak tiga nomor yang mempertemukan dua wakil Jepang berasal dari nomor ganda putra, ganda putri dan ganda campuran. Di nomor ganda putra mempertemukan Takeshi Kamura/Keigo Sonoda vs Hiroyuki Endo/Yuta Watanabe.

Kemudian di nomor ganda putri ada Yuki Fukushima/Sayaka Hirota vs Mayu Matsumoto/Wakana Nagahara dan Yuki Kaneko/Misaki Matsutomo vs Yuta Watanabe/Arisa Higashino (ganda campuran).

Hal itu berarti, Jepang telah menyegel tiga gelar juara All England 2021. Bahkan, Jepang bisa merebut empat gelar juara asalkan tunggal putri andalan mereka, Nozomi Okuhara, menang saat bersua jagoan Thailand, Pornpawee Chochuwong.

(Nozomi Okuhara lolos ke final All England 2021. Foto: @YonexAllEngland)

Mendominasi wakil Jepang di final All England 2021 membuat netizen Indonesia angkat bicara. Atas dominasi yang ditunjukkan wakil Jepang, mereka berharap per tahun depan, tajuk turmanen All England diganti menjadi All Jepang.

“Tahun depan, mari diubah dari All England menjadi All Japan,” tulis akun @nurrahmat_17.

BACA JUGA: Jadwal Final All England 2021: Jepang Segel 3 Gelar Juara

“Saya mencintai Jepang. Saya pikir apakah ada nama resmi yang baru? All England = Tidak, All Japan = Yes,” tulis akun @NoviParamitaDe1.

Banyak faktor yang membuat wakil Jepang mendominasi final All England 2021. Selain karena persiapan matang mereka, itu juga didukung banyaknya negara yang absen. (Takeshi Kamura/Keigo Sonoda lolos ke final All England 2021) Sekadar informasi, negara-negara kuat seperti China, Korea Selatan dan Taiwan absen di All England 2021. Begitu juga dengan wakil Indonesia yang dipaksa mundur dari All England 2021. Berikut jadwal Final All England 2021, Minggu 21 Maret pukul 15.00 WIB: Takeshi Kamura/Keigo Sonoda vs Hiroyuki Endo/Yuta Watanabe (Ganda Putra) Yuki Fukushima/Sayaka Hirota vs Mayu Matsumoto/Wakana Nagahara (Ganda Putri) Pornpawee Chochuwong vs Nozomi Okuhara (Tunggal Putri) Viktor Axelsen vs Lee Zii Jia (Tunggal Putra) Yuki Kaneko/Misaki Matsutomo vs Yuta Watanabe/Arisa Higashino (Ganda Campuran)