BIRMINGHAM – Para pebulu tangkis Indonesia siap beraksi dalam turnamen bergengsi, All England 2021 Super 1000. Sederet pemain andalan siap berlaga dalam turnamen yang akan berlangsung pekan ini itu, salah saatunya kehadiran ganda putra nomor satu dunia, Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya Sukamuljo.

Turnamen bulu tangkis All England memang akan kembali digelar. Turnamen akan berlangsung di Birmingham Arena pada 17-21 Maret 2021.

Indonesia pun mengirimkan skuad terbaiknya dalam turnamen itu. Di sektor ganda putra, ada tiga pasangan terbaik di Indonesia, yakni Marcus/Kevin, Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan, dan juga Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto.

Bagi Marcus/Kevin, ajang All England 2021 sendiri akan menjadi momen comeback-nya setelah absen setahun. Pasangan berjuluk The Minions itu diketahui terakhir kali bertanding pada gelaran All England 2020.

Sejatinya, Marcus/Kevin akan berlaga dalam turnamen beruntun yang digelar di Thailand pada awal 2021. Tetapi, hal itu urung terjadi lantaran Kevin Sanjaya Sukamuljo positif terpapar virus Covid-19. Karena itu, All England 2021 akan menjadi lebih menarik karena hadirnya lagi Marcus/Kevin di atas lapangan.

Selain dari sektor ganda putra, Indonesia juga menurunkan pemain terbaiknya di tunggal putra. Ada tiga wakil yang dikirimkan untuk berlaga di turnamen bulu tangkis tertua itu. Mereka ialah Anthony Sinisuka Ginting, Jonatan Christie, dan Tommy Sugiarto.

Yang takkan kalah disorot adalah sektor ganda campuran. Meski hanya ada satu wakil Indonesia yang akan berlaga, yakni pasangan Praveen Jordan/Melati Daeva Oktavianti, harapan besar untuk menggondol gelar juara tentu saja terbuka lebar. Sebab, Praveen/Melati berhasil menjadi juara pada tahun lalu. Tahun ini, sejumlah lawan berat pun akan absen sehingga Praveen/Melati akan berstatus unggulan pertama di turnamen All England 2021. Wakil terakhir yang dikirim Indonesia ke All England 2021 ialah Greysia Polii/Apriyani Rahayu. Mereka menjadi satu-satunya wakil Indonesia di sektor ganda putri. Untuk tunggal putri sendiri, Indonesia dipastikan tanpa wakil karena Gregoria Mariska Tunjung ditarik mundur oleh PBSI akibat cedera. Berikut daftar wakil Indonesia di All England 2021: Tunggal Putra: Anthony Sinisuka Ginting, Jonatan Christie, dan Tommy Sugiarto Ganda Putra: Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya Sukamuljo, Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan, dan Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto Ganda Putri: Greysia Polii/Apriyani Rahayu Ganda Campuran: Praveen Jordan/Melati Daeva Oktavianti