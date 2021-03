PARA atlet Olimpiade Amerika Serikat (AS) akan segera mendapatkan vaksin Covid-19. Hal itu dikonfirmasi oleh Komite Olimpiade dan Paralimpiade AS (USOPC).

“Saat ini, kami optimistis atlet-atlet Olimpiade di AS sudah siap dan akan segera mendapatkan suntikan vaksin sebelum dilaksanakannya Olimpiade Tokyo,” kata CEO USOPC, Sarah Hirshland, dikutip dari Reuters, Jumat (12/3/2021).

“Ini adalah berita besar dan kami optimistis dengan progres yang kami lihat di AS terkait vaksin,” tambahnya.

Berdasarkan data dari Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (CDC) AS, per Selasa 9 Maret 2021 pagi waktu setempat, tercatat hampir 128 juta dosis vaksin Covid-19 sudah didistribusikan di wilayah AS dan 96 juta suntikan telah diberikan.

Menurut Hirshland, atlet-atlet kemungkinan akan mendapatkan vaksin tersebut secepatnya pada Mei. Meski demikian, dia menuturkan USOPC tidak mewajibkan seluruh atlet divaksinasi sebelum Olimpiade 2020 Tokyo. Akan tetapi, pihaknya tetap yakin sebagian besar atlet akan memilih untuk disuntik vaksin terlebih dahulu.

“Saya yakin sepenuhnya akan ada sebagian atlet AS yang memilih untuk tidak disuntik vaksin dan kami menghormati pilihan mereka. Akan tetapi, kami berharap sebagian besar atlet memilih untuk di vaksin,” ungkap Hirshland.

