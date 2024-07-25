Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Kisah Haru Anthony Ginting Sempat Grogi dan Tak Bisa Tidur hingga Sukses Raih Medali Perunggu di Olimpiade Tokyo 2020

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Kamis, 25 Juli 2024 |13:22 WIB
Kisah Haru Anthony Ginting Sempat Grogi dan Tak Bisa Tidur hingga Sukses Raih Medali Perunggu di Olimpiade Tokyo 2020
Anthony Sinisuka Ginting saat tampil di Olimpiade Tokyo 2020. (Foto: Reuters)
A
A
A

KISAH haru Anthony Ginting yang sempat grogi dan tak bisa tidur di Olimpiade Tokyo 2020 menarik untuk diulas. Pasalnya, rasa tersebut berhasil dibayar lunas setelah ia sukses membawa pulang medali perunggu untuk Indonesia.

Ya, perasaan tak karuan dirasakan oleh tunggal putra andalan Indonesia, Anthony Ginting pasca kalah di babak semifinal Olimpiade Tokyo 2020 lalu. Pada babak itu, Ginting takluk dari tunggal putra asal China, Chen Long dalam dua game langsung, 16-21 dan 11-21.

Hal itu menjadi sebuah pukulan keras bagi Ginting. Sebab, hanya tinggal selangkah lagi ia meraih medali emas, namun pupus setelah kalah telak di semifinal.

Pasca kekalahan itu, pebulutangkis asal Cimahi, Jawa Barat itu pun seketika down. Beruntung, pelatihnya, Hendy Saputra mengajaknya berbicara dan berdiskusi. Dari sana, mental Ginting pun bisa kembali.

"Memang setelah kalah dari Chen Long saya sangat kecewa dan sedih. Keluar lapangan saya merasa ingin menyendiri untuk menenangkan diri dulu. Tapi pelatih saya (Hendy Saputra) langsung mengajak berdiskusi, dia menguatkan saya," kata Anthony Ginting.

Anthony Sinisuka Ginting

"Dia bilang masih ada kesempatan meraih medali perunggu dan mencetak sejarah. Kansnya juga besar melawan Kevin Cordon itu, jadi jangan disia-siakan kesempatannya. Kapan lagi?" tambahnya.

Meski begitu, Anthony Ginting tetap tak bisa tenang. Menghadapi Kevin Cordon yang sukses membuat kejutan di Olimpiade Tokyo 2020 membuat tunggal putra Indonesia yang kini duduk di peringkat 9 dunia itu grogi.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/24/43/3038648/kisah-lalu-muhammad-zohri-yang-jadi-satu-satunya-wakil-asia-tenggara-di-nomor-lari-100-meter-olimpiade-tokyo-2020-qud8JRQVVy.jpg
Kisah Lalu Muhammad Zohri yang Jadi Satu-satunya Wakil Asia Tenggara di Nomor Lari 100 Meter Olimpiade Tokyo 2020
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/23/40/3038214/kisah-memalukan-akun-bwf-salah-beri-ucapan-selamat-ke-ganda-china-bukan-greysia-polii-apriyani-rahayu-yang-raih-emas-di-olimpiade-tokyo-2020-bLTDc27Tjo.jpg
Kisah Memalukan Akun BWF, Salah Beri Ucapan Selamat ke Ganda China Bukan Greysia Polii/Apriyani Rahayu yang Raih Emas di Olimpiade Tokyo 2020
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/08/43/2951595/kisah-membanggakan-lalu-muhammad-zohri-yang-jadi-satu-satunya-wakil-asia-tenggara-di-nomor-lari-100-meter-olimpiade-tokyo-2020-MzJ0s46g8r.jpg
Kisah Membanggakan Lalu Muhammad Zohri yang Jadi Satu-satunya Wakil Asia Tenggara di Nomor Lari 100 Meter Olimpiade Tokyo 2020
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/23/40/2943763/kisah-tunggal-putra-yang-kalah-saing-di-indonesia-hingga-pilih-bela-negara-lain-dan-tampil-di-olimpiade-tokyo-2020-g4t4kxOQFv.jpg
Kisah Tunggal Putra yang Kalah Saing di Indonesia hingga Pilih Bela Negara Lain dan Tampil di Olimpiade Tokyo 2020
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/02/40/2856438/kenang-2-tahun-emas-olimpiade-tokyo-2020-greysia-polii-masih-terasa-happynya-mhQobKuCIR.jpg
Kenang 2 Tahun Emas Olimpiade Tokyo 2020, Greysia Polii: Masih Terasa Happynya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/09/15/40/2471863/gara-gara-kram-greysia-apriyani-ternyata-hampir-gugur-di-perempatfinal-olimpiade-tokyo-2020-vL5cNpVf9I.JPG
Gara-Gara Kram, Greysia/Apriyani Ternyata Hampir Gugur di Perempatfinal Olimpiade Tokyo 2020
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement