BANGKOK – Pertandingan di babak semifinal BWF World Tour Finals 2020 telah rampung digelar. Sebanyak 10 tiket yang tersedia ke babak final pun sudah berhasil diamankan sejumlah pemain.

Salah satu tiket bahkan jatuh ke tangan wakil Indonesia, yakni Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan. Ganda putra kebanggaan Indonesia itu memastikan diri melenggang ke partai puncak setelah mengalakan Choi Solgyu/Seo Seung Jae (Korsel).

Duel sengit harus tersaji dalam pertemuan Ahsan/Hendra dengan Choi/Seo. Tetapi, The Daddies -julukan Ahsan/Hendra- akhirnya bisa revans dari Choi/Seo dengan memenangkan laga semifinal dengan skor 23-21 dan 21-13. Ini jadi kemenangan perdana Ahsan/Hendra atas pasangan tersebut dari tiga kali menelan kekalahan.

Di babak final, Ahsan/Hendra nantinya akan bertemu dengan wakil Taiwan, yakni Lee Yang/Wang Chi-Lin. Mereka merebut satu tiket tersisa ke babak final usai mengalahkan Ben Lane/Sean Vendy (Inggris) dua set langsung dengan skor 22-20 dan 21-17.

BACA JUGA: Waswas Hadapi Ahsan/Hendra di Final, Lee/Yang: Mereka Lebih Baik dari Kami

Selanjutnya, setelah nomor ganda putra, dua tiket ke babak final pada nomor ganda putri juga telah diamakan. Kedua tiket dipastikan menjadi milik wakil Korsel, yakni Lee So Hee/Shin Seung Chan dan Kim So Yeong/Kong Hee Yong.

Berikutnya, di sektor tunggal putri, ada Tai Tzu Ying (Taiwan) yang pertama merebut tiket ke babak final. Ia memastikan tempat tersebut setelah mengalahkan tunggal putri muda Korsel, yakni An Se Young, dalam pertandingan yang berlangsung selama 37 menit. Laga berakhir dengan skor 21-18 dan 21-12.

Di babak final, Tai Tzu Ying akan dihadapkan dengan Carolina Marin (Spanyol). Marin melenggang mulus ke babak final usai melibas wakil tuan rumah, yakni Pornpawee Chochuwong, dengan skor 21-13 dan 21-13.

Kemudian, di sektor tunggal putra, dua wakil Denmark, yakni Viktor Axelsen dan Anders Antonsen, berhasil menuai hasil manis di babak semifinal. Antonsen mengalahka Wang Tzu Wei (Taiwan) dengan skor 21-18, 14-21, dan 21-16, sementara Axelsen melibas Chou Tien Chen (Taiwan) dengan skor 21-16 dan 21-9.

Terakhir, di sektor ganda campuran, Seo Seung Jae/Chae Yujung (Korsel) yang berhasil memenangkan laga hingga melenggang ke babak final. Mereka akan menantang wakil tuan rumah, Dechapol Puavaranukroh/Sapsiree Taerattanachai, dalam perebutan gelar juara BWF World Tour Finals 2020.

Berikut hasil lengkap semifinal BWF World Tour Finals 2020:

Lee So Hee/Shin Seung Chan (Korsel) vs Chow Me Kuan/Lee Meng Yean (Malaysia): 21-14 dan 21-15

Kim So Yeong/Kong Hee Yong (Korsel) vs Jongkolphan Kititharakul/Rawinda Prajongjai (Thailand): 21-11, 12-21, dan 21-16

Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan vs Choi Solgyu/Seo Seung Jae (Korsel): 23-21 dan 21-13

Tai Tzu Ying (Taiwan) vs An Se Young (Korsel): 21-18 dan 21-12

Lee Yang/Wang Chi-lin (Taiwan) vs Ben Lane/Sean Vendy (Inggris) 22-20 dan 21-17

Carolina Marin (Spanyol) vs Pornpawee Chochuwong (Thailand): 21-13 dan 21-13

Anders Antonsen (Denmark) vs Wang Tzu Wei (Taiwan): 21-18, 14-21, dan 21-16

Dechapol Puavaranukroh/Sapsiree Taerattanachai (Thailand) vs Thom Gicquel/Delphine Delrue (Prancis): 21-15 dan 21-17

Viktor Axelsen (Denmark) vs Chou Tien Chen (Taiwan): 21-16 dan 21-9

Seo Seung Jae (Korsel) vs Goh Soon Huat vs Lai Shevon Jemie (Malaysia): 21-19 dan 21-8