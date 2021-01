MANILA – Rencana duel tinju antara Conor McGregor vs Manny Pacquiao terancam berantakan. Hal itu disebabkan oleh kekalahan The Notorious pada duel UFC 257 melawan Dustin Poirier. Menurut perwakilan The Pacman, ada sebuah syarat yang tidak bisa dipenuhi pihak lawan.

Seperti diketahui, Conor McGregor menantang Manny Pacquiao berduel di atas ring tinju. Namun, sebelum menghadapi sang petinju legendaris, petarung berkebangsaan Republik Irlandia itu harus lebih dulu menjalani kewajiban di UFC.

Conor McGregor yang hampir setahun lebih tak bertarung, terlihat kewalahan meladeni perlawanan Dustin Poirier. Padahal, lawan yang sama sempat dikalahkan pada 2014 dengan relatif mudah. Alhasil, McGregor roboh di ronde kedua setelah menerima rangkaian pukulan yang dilepaskan The Diamond.

Baca juga: Conor McGregor Tak Boleh Bertarung Selama Enam Bulan

Kewajiban di UFC sudah, maka fokus kubu Conor McGregor berikutnya adalah mengatur duel kontra Manny Pacquiao. Namun, belum apa-apa perwakilan sang petinju yang bernama Sean Gibbons sudah memberi sinyal duel akbar itu urung dilaksanakan.

“Sungguh disayangkan. Sepertinya Conor terjebak masa lalu dengan Dustin dan kalah TKO. Mungkin saja, dia sudah berpikir soal Senator (Pacquiao),” tutur Sean Gibbons, dikutip dari Russia Today, Jumat (29/1/2021).

“Menurut saya, permintaan untuk bertarung tidak ada. Conor saat ini memiliki beberapa urusan untuk dibereskan bersama dengan UFC. Sungguh menyedihkan,” imbuhnya.

Salah satu faktornya adalah Conor McGregor mendapat sanksi medis selama enam bulan. Larangan tampil selama 180 hari itu didapat lantaran mengalami cedera tulang tibia/fibula pada kaki kanannya. Cedera tersebut didapat usai kaki kanannya dihajar terus menerus oleh tendangan Dustin Poirier. Setelah terpojok dan sulit menjejak ring dengan baik, Conor McGregor lantas dipukul jatuh. Dengan sanksi medis tersebut, setidaknya Conor McGregor baru akan naik ring lagi pada Juli 2021. Di tengah wacana duel kontra Manny Pacquiao yang masih mengambang, maka sanksi medis itu menjadi sebuah pukulan telak. Belum diketahui dengan pasti apa rencana Conor McGregor ke depannya. Andai tak bisa berduel dengan Manny Pacquiao, maka langkah paling logis adalah tetap menjalani kewajiban di UFC.