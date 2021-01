BANGKOK – Pertandingan babak semifinal Thailand Open 2021 baru saja rampung digelar. Hasilnya, Indonesia berhasil meloloskan dua wakilnya ke partai puncak yang akan berlangsung besok, Minggu 17 Januari 2021.

Gelaran semifinal Thailand Open 2021 sendiri dimulai dengan pertemuan nomor ganda campuran. Wakil tuan rumah, Dechaphol Puavaranukroh/Sapsiree Taerattanachai, pun berhasil menyegel tiket ke babak final usai mengalahkan wakil Korsel, Seo Seung Jae/Chae Yujung, dengan skor 17-21, 21-17, dan 22-20.

Selanjutnya, giliran wakil Indonesia, Praveen Jordan/Melati Daeva Oktavianti, yang melengkapi tempat di babak final. Praveen/Melati melaju ke final usai mengalahkan wakil Prancis, Thom Gicquel/Delphine Delrue, dengan skor 21-16 dan 23-12.

BACA JUGA: Praveen/Melati Girang Tembus Final Sekaligus Balas Kekalahan saat Indonesia Masters 2020

Selanjutnya, ada pasangan muda ganda putra Indonesia, Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin, melawan Goh V Shem/Tan Wee Kiong (Malaysia). Hasilnya, Leo/Daniel gagal menambah jumlah wakil Indonesia di partai final karena takluk dua set langsung dengan skor 19-21 dan 10-21.

Tetapi, harapan Indonesia menambah wakilnya di partai final berhasil terjadi di laga keempat babak semifinal. Hal itu diwujudkan oleh pasangan ganda putri terbaik Tanah Air, Greysia Polii/Apriyani Rahayu, yang mengalahkan Lee So Hee/Shin Seung Chan (Korsel) 15-21, 21-15, dan 21-16.

Di partai final, Greysia/Apriyani pun akan dihadapkan dengan wakil Thailand, yakni Jongkolphan Kititharakul/Rawinda Prajongjai. Unggulan ketujuh asal Thailand itu melesat ke final usia mengalahkan wakil Korsel, Kim So Yeong/Kong Hee Yong, dengan skor 21-17, 17-21, dan 22-20.

DI nomor tunggal putri, ada duel Tai Tzu Ying (Taiwan) vs Mia Blicheldt (Denmark) dan Carolina Marin (Spanyol) vs An Se Young (Korsel) yang tersaji hari ini. Hasilnya, Tai Tzu Ying dan Carolina Marin berhasil menembus babak final.

Dual laga terakhir di babak semifinal Thailand Open 2021 memainkan partai tunggal putra. Satu wakil Indonesia yang tampil, yakni Anthony Sinisuka Ginting, gagal menembus babak final. Anthony takluk dari wakil Denmark, Viktor Axelsen, dengan skor 19-21, 21-13, dan 13-21.

Dengan begitu, Axelsen akan berhadapan dengan wakil Hong Kong, Ng Ka Long Angus. Hal itu terjadi karena Ng Ka Long Angus memenangkan laga kontra Chou Tien Chen, dengan skor 17-21, 21-18, dan 21-15.

Berikut hasil lengkap semifinal Thailand Open 2021: