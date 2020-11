Akan tetapi, Tyson membantah sebutan itu. Baginya dalam pertarungan melawan Jones ia seperti seorang pemula karena sudah absen dari pertarungan 15 tahun lamanya.

“Kenapa orang-orang tidak mengkhawatirkan saya? Saya sudah tidak bertarung selama 15 tahun. Dia baru tak bertarung selama kurang lebih dua tahun. Kenapa orang-orang justru tak peduli dengan saya?” kata Tyson, dikutip dari Bleacher Report, Minggu (29/11/2020).

"Why nobody care about my ass? I haven't fought for 15 years. He stopped fighting three years ago."



Mike Tyson after his fight with Roy Jones Jr. ended in a draw 😂



