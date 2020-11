ABU DHABI – Hasil pertarungan antara Khabib Nurmagomedov melawan Justin Gaethje telah mengubah susunan daftar petarung terbaik di ajang UFC. Kemenangan Khabib atas Gaethje di UFC 254 pada 25 Oktober 2020 tersebut membuat petarung asal Rusia itu kini menjadi petarung terbaik di ajang tersebut.

Khabib tepatnya berhasil menggeser Jon Jones yang sudah cukup lama disebut-sebut sebagai petarung terbaik UFC. Jon Jones yang awalnya berada di peringkat pertama pada daftar pound-for-pound (P4P) UFC itu kini harus rela digeser ke urutan kedua karena kalah dari Khabib.

Khabib bisa menjadi petarung terbaik UFC karena berhasil mengoleksi rekor 29-0. Kemenangannya atas Gaethje membuat Khabib tak pernah terkalahkan sampai saat ini, atau mungkin selamanya karena ia telah memutuskan pensiun dari seni bela diri campuran (MMA).

This is number one bullshit https://t.co/Mtkvyc32NZ— BONY (@JonnyBones) October 27, 2020