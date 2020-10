Menariknya, dalam perkataan tersebut McGregor juga menyelipkan kalimat “saya siap meneruskan”. Tentu banyak pihak langsung berpikir tampaknya McGregor berniat untuk mencoba meraih kembali sabuk juara kelas ringan UFC.

Sebab dengan pensiunnya Khabib, maka gelar sabuk juara kelas ringan yang dimilikinya bakal kosong. McGregor tampaknya mengincar kekosongan itu dan siap meneruskan Khabib untuk menjadi juara kelas ringan selanjutnya.

Good performance @TeamKhabib.

I will carry on.

Respect and condolences on your father again also. To you and family.

Yours sincerely, The McGregors.