ORLANDO – Los Angeles (LA) Lakers berhasil merebut gelar juara NBA 2019-2020 usai mampu mengalahkan Miami Heat di final gim keenam yang berlangsung pada Senin 12 Oktober 2020 pagi WIB. LeBron James dan kawan-kawan tepatnya menang dengan skor 106-93 di pertemuan keenam mereka dengan Heat di final NBA musim ini tersebut.

Kemenangan Lakers di gim keenam itu menjadi kemenangan keempat tim tersebut di final NBA 2019-2020. Karena final NBA berformat best of seven, jadi Lakers pun langsung dinyatakan sebagai pemenangnya karena sudah unggul 4-2 atas Heat.

Menariknya, ada sejumlah fakta mengagumkan yang menghiasi gelar juara Lakers di final NBA 2019-2020 tersebut. Lantas apa saja fakta menarik yang menghiasi kemenangan Lakers atas Heat di final NBA 2019-2020?

Berikut 5 Fakta Menarik yang Tercipta Usai Lakers Juara NBA 2019-2020:

1. Lakers akhirnya meraih gelar juara lagi usai absen selama 10 tahun. Terakhir kali Lakers menjadi juara NBA adalah pada musim 2010 silam, ketika klub basket tersebut masih diperkuat oleh Kobe Bryant

2. Lakers berhasil menyamai perolehan gelar juara Boston Celtics, yakni sebanyak 17 kali gelar juara. Jadi, kini Lakers dan Celtics menjadi tim basket dengan perolehan gelar juara terbanyak di ajang NBA.

3. Frank Vogel berhasil membawa Lakers menjadi juara NBA di musim pertamanya melatih klub tersebut. Gelar juara NBA 2019-2020 pun menjadi gelar pertama Vogel sebagai pelatih klub basket.

4. LeBron James meraih gelar pemain terbaik di final NBA 2019-2020. Gelar itu menjadi gelar MVP final keempat yang dirasakan James selama kariernya di NBA. Kini, ia pun hanya terpaut dua gelar saja dari Michael Jordan yang merupakan pebasket dengan MVP final terbanyak.

5. LeBron James berhasil menyamai kesuksesan legenda Lakers, Shaquille O’Neal yang sudah merasakan empat gelar juara NBA. Bedanya, James merasakan empat gelar itu di tiga tim yang berbeda (Lakers, Clevaland Cavaliers, dan Miami Heat).

