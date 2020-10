ORLANDO – Los Angeles (LA) Lakers berhasil mengalahkan Miami Heat dengan skor 106-93 di final gim keenam NBA 2019-2020, yang mana baru saja berakhir pada Senin (12/10/2020) pagi WIB. Dengan hasil itu, Lakers pun kini menang 4-2 atas Heat dan memastikan gelar juara NBA di musim ini.

Ya, Lakers berhasil keluar menjadi juara NBA 2019-2020 setelah berjuang keras mengalahkan Heat di final gim keenam tersebut. Keunggulan Lakers atas Heat sudah sangat terlihat di paruh pertama pertandingan atau dari dua kuarter awal.

The closing call as the @Lakers become 2020 NBA Champions, capturing their 17th title in franchise history! #LakeShow pic.twitter.com/jjgr4qvQ1n— NBA (@NBA) October 12, 2020