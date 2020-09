Perkataan Harden itu pun sudah dibuktikannya ketika Rockets berhasil menaklukkan Los Angeles (LA) Lakers yang didominasi para pemain dengan postur yang sanga tinggi-tinggi. Ajang pembuktian itu terjadi di pertandingan perdana semifinal wilayah barat NBA 2019-2020 yang berlangsung pada Sabtu 5 September 2020.

Pada pertemuan pertama itu, Rockets secara luar biasa mampu menang dan bahkan tampil lebih superior saat melibas Lakers dengan skor 112-97.

“I don’t know why people keep saying we’re small. I don’t care if you 7-feet. If you don’t have heart, it doesn’t matter.”



—Harden after winning Game 1 vs. the Lakers pic.twitter.com/gRRLDdWAwa