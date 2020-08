SPIELBERG – Pembalap Tim Red Bull KTM Tech3, Miguel Oliveira, berhasil meraih hasil maksimal ketika tampil dalam balapan di MotoGP Styria 2020. Ya, Oliveira berhasil memenangkan balapan MotoGP Styria 2020 dengan jadi pembalap pertama paling pertama menyentuh garis finis.

Dalam balapan yang berlangsung di Sirkuit Red Bull Ring, Minggu (23/8/2020) malam WIB tersebut, Oliveira sejatinya tampil kurang mengesankan di awal-awal race. Start dari posisi kedelapan, Oliveira sempat kesulitan untuk bisa bersaing di baris terdepan.

Akan tetapi dengan kecelakaan yang dialami Maverick Vinales kala memasuki lap ke-17, membuat balapan harus dihentikan sementara. Pada balapan kembali dimulai, Oliveira berhasil memperbaiki posisinya dengan menempati posisi ketiga.

Baca Juga: Tikungan Ke-10 Sirkuit Red Bull Ring Tempat Miguel Oliveira Perdayai Miller dan Pol

Pada saat banyak yang merasa yakin bahwa Oliveira hanya akan menyabet podium ketiga di MotoGP Styria 2020, sebuah kejutan terjadi. Ya, Oliveira melakukan manuver cerdas di dua tikungan jelang garis finis.

Manuver tersebut berhasil melewati Jack Miller dan Pol Espargaro yang beberapa lap terakhir bersaing ketat untuk memperebutkan posisi pertama. Oliveira pun akhirnya berhasil menutup balapan di MotoGP Styria 2020 dengan berada di urutan pertama.

The icing on the cake.



Miguel Oliveira gets a new BMW car to go with his maiden @MotoGP race win. 😎#MotoGP #MotoMad #AustrianGP pic.twitter.com/LmFV00bbRQ— FOX Sports Asia (@FOXSportsAsia) August 23, 2020