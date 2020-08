SPIELBERG – MotoGP Styria 2020 yang berlangsung di Sirkuit Red Bull Ring, Minggu (23/8/2020) malam WIB, berakhir dengan drama. Pembalap Red Bull KTM Tech3, Miguel Oliveira, secara mengejutkan keluar sebagai pemenang.

Itu merupakan kemenangan pertama bagi Oliveira sejak naik kelas ke balapan primer pada musim lalu. Selain itu, Oliveira juga merupakan pembalap asal Portugal pertama yang memenangi balapan di kelas primer.

OH MY GOODNESS! WHAT A WIN! 😱



Miguel Oliveira steals the win with a LAST CORNER DOUBLE OVERTAKE against Jack Miller and Pol Espargaro!!#MotoGP #MotoMad #AustrianGP pic.twitter.com/nZO65WzXw8 — FOX Sports Asia (@FOXSportsAsia) August 23, 2020