SPIELBERG – Pembalap Tim Suzuki Ecstar, Joan Mir, sukses menjadi pembalap tercepat di sesi latihan bebas ketiga yang berlangsung di Sirkuit Red Bull Ring, Spielberg, Austria pada Sabtu (22/8/2020). Mir yang awalnya kesulitan di awal sesi latihan bebas ketiga itu nyatanya mampu langsung menusuk ke posisi teratas ketika sesi tersebut hampir berakhir.

Hasil yang diperlihatkan Mir di sesi latihan bebas ketiga itu lantas kembali mengingatkan betapa hebatnya rekan setim Alex Rins itu ketika tampil di Sirkuit Red Bull Ring. Seperti yang diketahui, pada balapan sebelumnya yang berlokasi di sirkuit yang sama, Mir mampu berada di urutan kedua pada race MotoGP Austria 2020.

Jadi, sebenarnya tak mengagetkan bila pembalap asal Spanyol itu bisa menjadi yang tercepat di sesi latihan bebas ketiga. Mir pun mampu menjadi pembalap tercepat pertama di sesi latihan bebas ketiga itu usai berhasil mencatatkan waktu 1 menit 23,456 detik.

A sensational FP3 ends with @JoanMirOfficial as the rider to beat! 🔥@BradBinder_41 and @ValeYellow46 are among those heading for Q1, despite finishing within half a second of the @suzukimotogp man! ⏱️@BMWMotorsport | #AustrianGP 🏁 pic.twitter.com/2iW3fKr0nr — MotoGP™🏁 (@MotoGP) August 22, 2020