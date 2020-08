CONSTANTA – Petenis putri peringkat dua dunia, Simona Halep, memutuskan untuk mundur dari ajang Amerika Serikat (AS) Terbuka 2020. Ia absen dari kompetisi berlevel Grand Slam itu karena enggan mengambil risiko yang mungkin ditimbulkan terkait merebaknya virus corona.

Keputusan Halep untuk mundur dari AS Terbuka 2020 disampaikan lewat sebuah cuitan di akun Twitter resminya. Ia mengatakan bahwa kesehatan telah menjadi faktor terpenting dalam kariernya di dunia tenis.

Ajang AS Terbuka 2020 sendiri diketahui akan berlangsung di New York, Amerika Serikat, pada 31 Agustus hingga 13 September 2020. Mundurnya Halep menambah panjang daftar petenis top yang absen dari AS Terbuka tahun ini.

Sebelumnya, petenis putri peringkat satu dunia, yakni Ashleigh Barty, juga mengumumkan absen di AS Terbuka 2020. Begitu juga dengan sang juara bertahan, yakni Bianca Andreescu.

Nama-nama seperti Serena Williams, Naomi Osaka, hingga Coco Gauff pun diharapkan tidak akan mengambil langkah serupa. Jika benar ambil bagian, mereka tentu saja punya peluang besar untuk merebut gelar juara.

"Setelah mempertimbangkan semua faktor yang terlibat dan dengan keadaan luar biasa yang kita jalani, saya memutuskan tidak akan pergi ke New York untuk bermain di AS Terbuka," tulis Halep di akun Twitter pribadinya.

“Saya selalu mengatakan bahwa saya akan menempatkan kesehatan saya di jantung keputusan saya dan, oleh karena itu, saya lebih memilih untuk tinggal dan berlatih di Eropa,” lanjut tulisan tersebut.

“Saya tahu AS Terbuka dan WTA telah bekerja tanpa lelah untuk menyelenggarakan acara yang aman dan saya berharap semua orang di sana sukses turnamen,” tutup petenis berpaspor Rumania tersebut.

