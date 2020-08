SPIELBERG – Pembalap Avintia, Johann Zarco, dianggap sebagai biang keladi dalam kecelakaan hebat yang terjadi di Sirkuit Red Bull Ring dalam gelaran MotoGP Austria 2020. Sebab, Zarco melaju terlalu melebar dan menghalangi pembalap Petronas Yamaha SRT, Franco Morbidelli.

Kecelakaan terjadi saat hendak memasuki tikungan ketiga. Saat itu Morbidelli tak bisa menghindari Zarco yang berada di depannya. Kedua pembalap itu pun terpental ke gravel. Akan tetapi, motor balap milik Zarco dan Morbidelli terlempar jauh hingga memasuki lintasan balap lagi dan mengganggu jalannya balapan.

Motor balap yang terpental itulah yang hampir saja mengenai pembalap Monster Energy Yamaha, Valentino Rossi. Beruntung, The Doctor melambatkan laju motornya sehingga dapat menghindari hantaman motor yang terlempar tersebut.

Baca juga: Nyaris Tertimpa Motor, Rossi: Saya Kira Bayangan Helikopter

OH MY GOD! 😱



Johann Zarco and Franco Morbidelli collide in a HUGE CRASH and the bikes almost hit the other riders! 😱#MotoGP #MotoMad #AustrianGP pic.twitter.com/rsfukIEPRJ — FOX Sports Asia (@FOXSportsAsia) August 16, 2020