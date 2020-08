NEW YORK – Mantan istri Mike Tyson, Robin Givens tidak mau bermain dalam film biopik Si Leher Beton –julukan Tyson. Film itu dibuat berdasarkan buku biografi Tyson terbitan 1989 berjudul Fire and Fear: The Inside Story of Mike Tyson.

Wanita yang berprofesi sebagai artis dan model itu enggan bermain dalam film tersebut karena banyak kejadian tidak mengenakkan baginya dalam buku Tyson. Givens bahkan menyebut Tyson sebagai mantan yang tidak menyenangkan.

Pernikahan Tyson dan Givens terjadi pada 1989. Akan tetapi, rumah tangga Tyson dan Gives tidak bertahan lama. Mereka hanya menjadi pasangan suami-istri selama delapan bulan sebelum akhirnya bercerai. Sebagaimana diketahui, buku Tyson pun keluar pada 1989 sehingga cerita soal rumah tangga dengan Gives ada di dalamnya.

“Dia (Tyson) bukanlah mantan yang menyenangkan bagi saya. Saya punya teman baik yang memberikan saya buku yang dia tulis. Saya membacanya dan ada banyak hal yang tidak benar sehingga sulit untuk tidak merasa terganggu olehnya. (Tampil di di film) akan menjadi hal tersulit bagi saya,” kata Givens kepada Sirius XM dilansir dari Sun Sport, Jumat (7/8/2020).

Rumah tangga Tyson dengan Givens berakhir dalam waktu singkat karena terjadi KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga). Givens menjadi korban KDRT yang pada waktu itu terkenal karena keganasannya di atas ring tinju.

Tyson terkenal dengan kebuasannya sebagai petinju hingga pensiun pada 2005 silam. Tyson mengalami banyak hal buruk pada masa awal pensiun, seperti kebangkrutan, depresi, dan penyalahgunaan narkoba.

Tyson perlahan-lahan menata kembali hidupnya yang sempat hancur sehingga bisa bangkit seperti sekarang. Kisah hidup Tyson pun akan diangkat ke layar lebar. Aktor Jamie Foxx akan menjadi Si Leher Beton dalam film tersebut.

(mrh)