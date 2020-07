PARIS – Pihak Formula One (F1) beberapa waktu lalu mengumumkan bahwa mereka telah menambah tiga balapan Eropa untuk kalender kejuaraan dunia 2020. Ketiga seri tersebut adalah Nurburgring, Portimao, dan Imola.

Sebagaimana diketahui, F1 2020 memang berlangsung penuh dengan polemik dampak dari pandemi virus Corona (Covid-19) yang mewabah di hampir seluruh dunia. Sejumlah balapan yang sudah direncanakan pun harus batal berlangsung.

Teranyar tiga balapan yang berlangsung di Benua Amerika, yakni Grand Prix (GP) Amerika Serikat (AS), Meksiko, dan Brasil dipastikan absen menggelar balapan F1 2020. Kasus penyebaran virus Corona yang masih tinggi di ketiga negara tersebut jadi alasan F1 batal menggelar balapan mereka di sana.

BREAKING: We're racing at Nurburgring, Portimao and Imola!



The three Grands Prix will make up rounds 11-13 of the 2020 F1 calendar, with Imola being a two-day event