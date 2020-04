SELANGOR – Razlan Razali telah memutuskan untuk melepaskan status CEO Sepang International Circuit (SIC) yang sudah ia jabat hampir 12 tahun lamanya. Keputusan itu dipilih Razali karena ia ingin memfokuskan diri untuk memimpin tim Petronas Yamaha SRT di ajang MotoGP.

Keberanian Razali melepaskan jabatan yang begitu tinggi di SIC itu lantas menuai banyak pujian. Terlebih alasannya adalah demi membuat Petronas Yamaha semakin gemilang di ajang balap MotoGP dan juga Moto2 serta Moto3.

