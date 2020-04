NEW YORK – NBA 2019-2020 menyisakan satu bulan musim reguler, sejak ditangguhkan pada 11 Maret silam karena wabah Virus Corona (COVID-19) di Amerika Serikat (AS). AS adalah negara dengan jumlah kasus Virus Corona terbanyak di dunia, dengan 364.723 orang dinyatakan terinfeksi per Selasa 7 April 2020.

Kondisi terkikni di AS membuat Komisaris NBA, Adam Silver tidak dapat memperkirakan kapan NBA dapat digulirkan lagi. Silver menyatakan tidak ada keputusan yang bisa diambil terkait kapan NBA dapat bergulir kembali pada April ini.

Silver juga ragu NBA dapat digelar normal pada Mei nanti. Sebab, kondisi di AS belum juga membaik sekarang karena setiap hari jumlah orang yang terinfeksi Virus Corona selalu bertambah. Komentar Silver memperkecil peluang NBA untuk kembali digelar dalam waktu dekat.

“Jawaban singkatnya adalah tidak (mungkin NBA dimulai sekarang). Pada dasarnya apa yang saya katakan kepada orang-orang saya selama minggu lalu adalah bahwa kami harus menerima saja (keadaan sekarang), setidaknya untuk April, kami tidak akan berada dalam posisi untuk membuat keputusan,” ujar Silver, menyadur dari Daily Mail, Rabu (8/4/2020).

"Saya tidak berpikir itu berarti pada 1 Mei kami bisa memulai lagi. Apa yang saya pelajari selama beberapa minggu terakhir adalah kami memiliki informasi yang terlalu sedikit untuk dapat membuat proyeksi semacam itu (NBA bergulir dalam waktu dekat),” ungkapnya. Kondisi sekarang menimbulkan pekerjaan rumah soal bagaimana NBA dapat bergulir di tengah wabah Virus Corona. Opsi terbaik adalah menunggu hingga wabah Virus Corona berakhir untuk melanjutkan kompetisi, tetapi tidak diketahui kapan hal itu terjadi. Sementara itu, opsi lainnya adalah memperpendek musim dengan langsung ke babak playoff atau pilihan terburuk ialah membatalkan kompetisi.

