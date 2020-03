MELBOURNE – Ada kabar yang kurang mengenakkan jelang balapan perdana Formula One (F1) 2020 yang berlangsung di Sirkuit Melbourne, Australia pada Minggu 15 Maret 2020 mendatang. Menurut laporan dari Daily Mail, Rabu (11/3/2020), kabar kurang baik itu adalah adanya salah satu krut tim McLaren yang diduga mengalami gejala seperti orang yang terkena Virus Korona.

Hal itu diketahui saat kru McLaren tersebut melaporkan mengalami sakit yang hampir mirip dengan Virus Korona saat dirinya sudah tiba di Paddock Sirkuit Melbourne pada Rabu (11/3/2020). Karena laporan tersebut, kru McLaren itu langsung di tes medis dan diminta untuk melakukan isolasi diri di tempat menginapnya.

No feeling like stepping into my F1 for the first time in the season... I usually don’t go sentimental, but when I do, it’s mostly about F1.@McLarenF1 @EG00 @F1 #Carlossainz #Ausgp pic.twitter.com/5ipCAAEKAZ