BASEL – Petenis asal Swiss, Roger Federer, kembali meraih prestasi yang luar biasa di akhir tahun 2019. Prestasi tersebut bukan datang dari performanya saat bertanding tenis, melainkan dari penampilannya di dalam maupun di luar lapangan.

Jadi, Federer tepatnya baru saja dinobatkan sebagai pria paling stylish di dekade ini oleh majalah mode pria ternama asal Amerika Serikat, yakni GQ Magazine, pada 21 Desember 2019 kemarin. Federer merebut gelar pria paling terkeren dalam hal bergaya dan berpakaian itu dengan mengalahkan sejumlah nama-nama besar.

Baca Juga: Ukir Prestasi Apik Bersama Federer dan Djokovic, Nadal Ungkap Kunci Sukses

And the Most Stylish Man of the Decade, People's Choice Award, goes to ... @rogerfederer! 🏆 https://t.co/WJq5zdX3cX pic.twitter.com/qzOvBSigZP