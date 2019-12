TAVULLIA – Duet Valentino Rossi dan Luca Marini sukses menjuarai ajang balapan 100 km dei Campioni untuk musim 2019. Melakoni balapan di Motor Ranch, Tavullia, Italia, pada Minggu 1 Desember 2019 kemarin, Rossi dan Marini mampu menjadi yang tercepat mencapai garis finis di balapan yang berlangsung selama 50 lap tersebut.

Perlombaan 100 km dei Campioni memang merupakan sebuah ajang tahunan yang selalu digelar Rossi di sirkuit pribadinya tersebut. Balapan yang memiliki format setiap lima lap kedua pembalap saling bergantian itu pun selalu diikuti oleh para rider ternama, termasuk juga dari jebolan akademi VR46 kepunyaan pembalap berjuluk The Doctor itu.

Great Victory at the #100kmdeicampioni with my mate @luca_marini_97

🏆🥇 thanks to all the riders for coming and thanks to all the VR46 staff for the great organization,see you next year! @ Motor VR 46 Ranch https://t.co/cf9tREfbSH— Valentino Rossi (@ValeYellow46) December 2, 2019