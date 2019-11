LOS ANGELES – Penggawa LA Lakers, LeBron James, kembali mengukir prestasi gemilang di pentas NBA. Kini, ia mencatatkan sejarah baru dengan menjadi pemain pertama yang mencetak triple-double ke seluruh tim NBA.

James mengukir sejarah tersebut saat berhadapan dengan Oklahoma City Thunder di Staples Center pada Rabu (20/11/2019) dini hari WIB. Power forward berusia 30 tahun itu bisa memberi kontribusi besar atas kemenangan Lakers terhadap tim tamunya dengan skor 112-107.

Dalam pertandingan tersebut, James dapat mencatatkan kembali triple-double dengan mengemas 25 points, 11 rebounds, dan 10 assists. Catatan ini membuat James tercatat telah berhasil mencetak triple-double ke setiap tim di NBA.

🎥 LeBron James reflects on a historic night, becoming the first player to record a triple-double against every team in the NBA. pic.twitter.com/GosC3oip7x— Los Angeles Lakers (@Lakers) November 20, 2019