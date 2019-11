NEW YORK – Pemandangan langka terlihat di Arthur Ashe Stadium, Flushing Meadows, New York. Petenis tunggal putra nomor satu dunia, Novak Djokovic, terlihat berselisih paham dengan seorang penonton dalam sesi pemanasan jelang pertandingan di turnamen Amerika Serikat (AS) Terbuka 2019.

Petenis asal Serbia itu tengah berlatih melakukan serve sebelum tiba-tiba berhenti dan menghampiri bangku penonton, Sabtu 31 Agustus 2019 pagi WIB. Dalam video yang beredar luas di dunia maya, Novak Djokovic terlihat beradu argumen dengan penonton.

