NEW YORK – Sejumlah aksi kontroversial ditampilkan oleh petenis asal Rusia, Daniil Medvedev, kala melakoni pertandingan babak ketiha kejuaraan AS Terbuka 2019. Tak ayal, Medvedev pun mendapat cemoohan dari para penonton yang hadir sepanjang dirinya melakoni pertandingan.

Dalam pertandingan tersebut, Medvedev yang merupakan unggulan kelima harus menghadapi petenis Spanyol, Feliciano Lopez. Awalnya, pertandingan berlangsung seru dan menarik. Akan tetapi, di tengah-tengah permainan, Medvedev membentak ball boy yang mengantarkan handuk untuknya.

Atas perlakukan kasar Medvedev tersebut, petenis 23 tahun itu pun mendapat peringatan dari wasit. Tak ayal, kondisi tersebut membuat Medvedev semakin kesal dan akhirnya membuang raket yang digenggamnya ke dalam lapangan permainan.

Medvedev is in a foul mood, throws a tantrum at the towel guy then throws his racket when the code violation is announced #USOpen pic.twitter.com/YyNtfbR0ry— CJ Fogler (@cjzer0) August 31, 2019