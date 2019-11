NEW YORK – Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, mengumumkan telah mencapai kesepakatan dengan penyelenggara Formula E di New York, Amerika Serikat (AS). Anies menyebutkan melalui media sosial, Jakarta akan menjadi tuan rumah Formula E pada 2020.

CEO Formula E, Alejandro Agag, memang mengakui pihaknya pernah melakukan studi untuk kelayakan menggelar balapan di jalan raya Jakarta. Ibu Kota Indonesia itu sempat digodok untuk menjadi tuan rumah balap Formula E pada 2018-2019, tetapi gagal.

“Jakarta akan menjadi salah satu tuan rumah balap mobil bergengsi Formula E di pertengahan tahun 2020 nanti!” cuit Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan lewat akun Twitter, Minggu (14/7/2019).

Kicauan Anies Baswedan itu langsung ditanggapi oleh juru bicara dari FE yang namanya dirahasiakan. Ia mengatakan, diskusi soal penyelenggaraan tengah memasuki tahapan lebih lanjut, tetapi belum ada pengumuman resmi. “Kami sedang dalam diskusi tahap lanjut tetapi belum bisa membuat pengumuman apa-apa,” ujar sang juru bicara, melansir dari Motorsport. Ajang balap Formula E memang punya dua slot kosong untuk musim 2019-2020. Satu jadwal tersedia pada 14 Desember 2019 dan satu lagi pada Juni 2020 usai seri balapan di Seoul, Korea Selatan (Korsel). Opsi menggelar balapan Juni 2020 diyakini lebih realistis untuk Jakarta terkait kebutuhan perpindahan logistik tim sebagai akhir dari rangkaian lomba di Asia sebelum berpindah ke Benua Eropa.