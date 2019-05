NANNING – Gelaran Piala Sudirman 2019 telah memasuki babak perempatfinal. Delapan tim dari Grup 1 telah memastikan diri lolos ke babak tersebut. Kedelapan tim tersebut ialah China, Korea Selatan, Indonesia, dan Jepang yang keluar sebagai juara grup, serta Denmark, Thailand, Taiwan, dan Malaysia yang menyabet status sebagai runner-up.

Drawing babak perempatfinal sendiri telah rampung digelar. Indonesia dipastikan bersua dengan Taiwan di babak delapan besar. Sementara tiga lainnya mempertemukan China vs Denmark, Korea Selatan vs Thailand, dan Jepang vs Malaysia.

Pertandingan di babak delapan besar bakal mulai dihelat hari ini, Kamis (23/5/2019) hingga Jumat 24 Mei 2019. Hari ini, ada dua laga yang akan dipertandingkan, yakni China vs Denmark dan Korea Selatan vs Thailand.

BACA JUGA: Hasil Undian Perempatfinal Piala Sudirman 2019

Kedua laga tersebut bakal digelar di Guangxi Sports Center, Nanning, China mulai pukul 17.00 WIB. Nantinya, pemenang dari masing-masing laga dipastikan akan saling berhadapan di partai semifinal yang digelar pada Sabtu 25 Mei 2019.

Sementara itu, dua laga lainnya, yakni yang mempertemukan Indonesia vs Taiwan dan Jepang kontra Malaysia, akan digelar keesokan harinya atau tepatnya pada Jumat 24 Mei 2019. Kedua laga akan digelar pada jam yang sama, yakni mulai pukul 10.00 WIB. Sama seperti dua laga sebelumnya, pemenang dari pertandingan ini juga bakal berhadapan di babak semifinal.

Berikut jadwal lengkap perempatfinal Piala Sudirman 2019:

Kamis 23 Mei 2019 pukul 17.00 WIB

China vs Denmark

Korea Selatan vs Thailand

Jumat 24 Mei 2019 pukul 10.00 WIB

Indonesia vs Taiwan

Jepang vs Malaysia

(dji)